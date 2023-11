Argentīnā par prezidentu ievēlēts ar Donaldu Trampu salīdzinātais Havjers Milejs; sociālajos tīklos jūtamas bažas

Argentīnā svētdien prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējis labējo kandidāts Havjers Milejs, kas bieži tiek salīdzināts ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trampu un kādreizējo Brazīlijas prezidentu Žairu Bolsonaru.

Vēlēšanu pirmajā kārtā pirms četrām nedēļām, kurā bija vēl trīs kandidāti, 51 gadu vecais ekonomikas ministrs Serhio Masa, kas pārstāv pie varas esošos kreisos populistus, ieguva 36,6% balsu, bet 53 gadus vecais Milejs – 29,9% balsu.

Otrajā kārtā Milejs ieguva 55,7% balsu, bet Masa – 44%.

Mileja pārstāvētā partija “Brīvība uz priekšu!”, kuru viņš nodibināja 2021.gadā, ir sociāli konservatīva, taču ekonomikas jautājumos uzskatāma par liberālu.

Pašreizējais prezidents Alberto Fernandess, kurš kļuvis ļoti nepopulārs, pavasarī paziņoja, ka nekandidēs uz otru piecu gadu termiņu.

Latīņamerikas trešā lielākā ekonomika pēdējā gada laikā piedzīvojusi inflācijas palielināšanos līdz 140%, valstī pieaugusi nabadzība un kritusies nacionālās valūtas peso vērtība. Valdība, cīnoties pret valūtas rezervju samazināšanos, ieviesusi stingru valūtas kontroli un noteikusi uzņēmumiem augstākus importa nodokļus.

Neapmierinātība ar pašreizējo valdību, ko veido peronistu koalīcija “Tēvzemes savienība”, kā arī ar opozīcijā esošo koalīciju “Kopā par pārmaiņām” pavērusi iespējas Milejam. Viņš solījis “pielikt punktu parazītiskajai, zaglīgajai, bezjēdzīgajai politiskajai kastai”, kā arī paziņojis, ka vēlas likvidēt Centrālo banku, peso vietā apgrozībā ieviest ASV dolāru, aizliegt abortus, liberalizēt ieroču tirdzniecību un atvērt tirgu cilvēku orgānu tirdzniecībai.

