Argentīnas migrācijas dienests ir atteicies ielaist valstī vairākas grūtnieces no Krievijas, kas atlidojušas uz Buenosairesu, bažījoties par viņu nodomu dzemdēt bērnu Argentīnā, lai iegūtu uzturēšanās tiesības sev un Argentīnas pilsonību bērnam, ziņoja izdevums “Sirena”.

Migrācijas dienests otrdien neielaida valstī vienu grūtnieci, trešdien – divas, bet ceturtdien – vēl 15. Tās sievietes, kas bija atbraukušas kopā ar ģimeni, vēlāk ielaida, bet piektdien Buenosairesas starptautiskās lidostas tranzīta zonā vēl bija palikušas sešas grūtnieces no Krievijas.

“Telegram” kanāls “Argentina na russkom” ziņoja, ka krievu grūtniecēm iebraukšana tiek liegta, kā iemeslu minot “viltus tūrismu”. Migrācijas dienests uzskata, ka viņu paziņotais iebraukšanas mērķis neatbilst patiesajiem nodomiem.

Izdevums “Kommersant” janvārī ziņoja, ka pērn Argentīnā ieradušies vairāk tūristu no Krievijas – divi līdz divarpus tūkstoši. Starp viņiem bija daudz sieviešu, kas plānoja dzemdēt Argentīnā, lai bērns iegūtu šīs valsts pilsonību uz “jus soli” principa pamata, bet viņa vecāki – pastāvīgas uzturēšanās tiesības un vēlāk arī pilsonību.

🤰 Real patriots of Russia

18 pregnant Russian women were detained at the airport of Buenos Aires (Argentina). They were accused of "false tourism" – an attempt to come to the country for the sake of giving birth to a child, who will thus automatically receive local citizenship. pic.twitter.com/6Cy8ZuBMBt

— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023