Arhibīskaps Vanags: Mantas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – avots, no kā cēlies karš Ukrainā







Svētku priekšvakarā TV24 raidījumā „Dienas personība ar Veltu Puriņu” Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags dalās pārdomās ne tikai par Ziemassvētkiem, bet arī baznīcas lomu sabiedrības veidošanā un miera vēsts sludināšanā. Ticība samazina cilvēka agresīvās tieksmes – pārliecināts ir Vanags.

Runājot par pēdējo gadu aktuālo tēmu – karu Ukrainā un kāpēc tas ir sācies – arhibīskaps teic, ka tam ir vairāki cēloņi. Viens no dziļākajiem, ko savā vēstulē minējis jau apustulis Jānis, pēc arhibīskapa domām ir: „Cilvēki dzīvo mantas kārības, acu kārības un dzīves lepnības kaislē, un tas ir izraisījis tos lēmumus, kas ir aizveduši pie kara.

Baznīca, ja viņa dara to, kas jādara, piemēram, Krievijā, tad tai vajadzētu palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar šo problēmu.” Viņaprāt, baznīcas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saprast notiekošo un nest mieru dvēselēs.

„Ar kristietības lomu ir tā, ka tā spēj cilvēku ietekmēt tad, ja cilvēks tiešām ikdienā sevi ar to nodarbina, viņa ticība pārveido viņu kā cilvēku, samazina agresīvās tieksmes un šīs trīs lietas, par kurām runāju – mantas kārību, acu kārību un dzīves lepnību. Cilvēks jūtas atbildīgs Dieva priekšā, un katrs godīgi ticīgs cilvēks vienmēr pārbauda savu rīcību Dieva priekšā, Dievs to redz – vai es to drīkstu darīt vai nē? Vai tas pagodina Dievu vai nē? Vai tas ir grēks vai nē?

Ja būtu vairāk cilvēku, kas tieši tā pieiet lietām un savai kristīgajai identitātei, tad būtu mierīgāk dzīvot pasaulē.”

Arhibīskaps arī zina teikt, ka kristīgā baznīca pasaulē aug, ticīgo kļūstot aizvien vairāk. Uz jautājumu, kā baznīca var palīdzēt sabiedrībai un valstij grūtā situācijā, viņš atbild: „Krīzes situācijās baznīca var darīt dažādas lietas.

Atceramies Atmodas laiku, kad baznīca bija vienīgā organizētā opozīcija – baznīca savā tipogrāfijā iespieda visus preses izdevumus, kad OMONs ieņēma Preses namu, baznīca iesaistījās Tautas frontē. Pie mums tagad ir nākuši arī kapelāni un aicinājuši pārdomāt – gadījumā, ja sāksies karš un mums uzbruks ienaidnieks, karavīri spēs pilnvērtīgi cīnīties tikai tad, ja viņu ģimenes būs drošībā. Ir domāts par to, ka šīs ģimenes varētu aicināt baznīcā un tālāk pārvietot uz drošākiem reģioniem.

Tā ka – baznīca var darīt daudz ko.” Ziemassvētkos Jānis Vanags iesaka: „Aicinu pievērst uzmanību tam notikumam, faktam, ka Dievs ir ienācis pasaulē! Mēģināt tā pa īstam atrast, ko Dievs priekš manis ar to ir izdarījis. Un, kad jūs to esat atraduši, paturiet un lietojiet, un jūsu dzīves izmainīsies!”