Ekrānuzņēmums no video

Arī Purvciemā naktī nodedzināts “BMW X5”. Policija atklāj, vai ir saistība ar futbola aģenta slepkavību Ieteikt 1







Rīgā, Purvciemā, aizvadītajā naktī nodedzināta automašīna “BMW X5”, taču policija noliedz šī spēkrata saistību ar futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību.

Valsts policijas preses pārstāve Krista Andersone apliecināja, ka plkst.3.19 saņemts izsaukums uz Detlava Brantkalna ielu, kur dega automašīna “BMW X5”.

Pēc sākotnējās informācijas, ir saskatāmas, iespējams, ļaunprātīgas dedzināšanas pazīmes.

Degšanas rezultātā cietušas vēl septiņas blakus stāvošās automašīnas.

Ugunsgrēkā nav cietuši cilvēki.

Policijā sākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu iznīcināšanu. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, taču noliedz šī spēkrata saistību ar trešdien Purvciemā pastrādāto slepkavību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecināja, ka dienestā izsaukums uz Detlava Brantkalna ielu saņemts plkst.3.12. Ugunsgrēks likvidēts plkst.4.44.

Ceturtdienas rītā Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks žurnālistiem paziņoja, ka uzbrukumā futbola aģentam Bezzubovam izmantotā automašīna “BMW X5” aizvadītajā naktī, visticamāk, atrasta sadedzināta Mežaparkā.

























Sadegusī futbola aģenta slepkavībā izmantotā automašīna

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA pavēstīja, ka glābēji izsaukumu par degušu mašīnu Ezermalas ielā saņēmuši plkst.0.41. Pēc aptuveni trīs minūtēm glābēji izbrauca no depo un pēc aptuveni astoņām minūtēm ieradās notikuma vietā.

Automašīna ar atklātu liesmu dega septiņu kvadrātmetru platībā, bet piecu kvadrātmetru platībā dega zem automašīnas esošs viegli uzliesmojošs šķidrums.

Aģentūrai LETA zināms, ka automašīna degusi Ezermalas ielā 27, Saules dārzā.

Policija joprojām pieļauj, ka noziedznieki vēl atrodas Latvijā, tāpēc strādā ne tikai izmeklētāji, bet arī Valsts policijas sadarbības partneri. “Monitorejam visus iespējamos virzienus,” piebilda Ruks

Valsts policijas priekšnieks nekomentēja konkrētas policijas pārbaudāmās nozieguma versijas, tostarp, vai nodarījumam varētu būt saistības ar notikumiem ap konkrētiem Latvijas futbola virslīgas klubiem.

“Policija pārbauda visus iespējamās versijas un viena no pamatversijām ir, ka, iespējams, noziegums organizēts saistībā ar cietušā profesionālo darbību. Tā gan nav vienīgā un galvenā versija. Neko detalizēti nevaram komentēt,” norādīja Ruks.

Valsts policijas priekšnieks arī apliecināja, ka uzbrucēju meklēšanā policija izmantojusi visus pieejamos tehniskos līdzekļus, arī dronus.

Jau ziņots, ka uzbrukums Bezzubovam notika trešdienas rītā Purvciemā brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu.

Uzbrucēji pārvietojušies ar melnas krāsas “BMW X5” markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem. Automašīnai bija bojāts labais sāns. Nozieguma izdarīšanas brīdī uzbrucēju automašīnai bija Krievijas Federācijas numurzīmes, taču tas noteikti neliecina par spēkrata piederību konkrētajai valstij. Prakse liecina, ka noziedznieki savā darbībā izmanto arī viltotas numurzīmes, norādījusi policija.

















































Purvciemā nošauts cilvēks

Futbola aģenta nogalināšana varētu būt pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar cietušā profesionālo darbību, pieļauj izmeklētāji, vienlaikus uzsverot, ka Valsts policija izmeklē arī citas versijas.

Aģentūras LETA rīcībā esošajā videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova “Volkswagen Touareg” no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais “BMW X5”. No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies “BMW X5” taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.