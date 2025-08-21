VIDEO. “Mācība visiem rīdziniekiem!” Sieviete parāda, cik briesmīgā stāvoklī no rīta izskatās viņas mašīna 5
Sociālajā medijā “TikTok” kāda rīdziniece, vārdā Ieva, dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kas sagaidījusi viņu atnākot pie savas automašīnas. Sievietes video redzams, ka viņas auto priekšējās pasažieru durvis ir bojātas. Iemesls – salonā atstātās depozīta pudeles.
Ieva video brīdina: “Te būs mācība visiem rīdziniekiem – depozīta pudeles uz nakti nevajag atstāt auto, tad var gadīties šādi. Bet, ja tomēr nevar citādāk, tad vienkārši atstājiet mašīnas durvis vaļā, lai tās var viegli izkraut, nevis jālauž 19 reizes.”
Komentāru sadaļā “TikTok” lietotāji pauduši sašutumu par notikušo. Kāds lietotājs jautā: “Pat depozītu zog?”
Rihards raksta: “Nav jēga atstāt neaizslēgtas auto durvis – viņiem zems intelekta līmenis, viņi jebkurā gadījumā sabojās auto!”
Savukārt cita sieviete atklāj: “Man bail atstāt vienu depozīta pudeli auto, jo šķiet, ka kādam tas būs pietiekams iemesls zagšanai. Šis video manu baili nesamazināja.”
Lietotājs ar segvārdu @Ren4ix piebilst, ka iepriekš ir domājis par šādu situāciju, taču nav iedomājies, ka kādam varētu būt tik liels gribasspēks.
Jau iepriekš Latvijā ir bijušas situācijas, kad no automašīnas kaut kas tiek nozagts, tāpēc lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus padomus – transportlīdzeklis vienmēr ir jānovieto drošā vietā, nedrīkst atstāt automašīnu nomaļās un apšaubāmās vietās, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt mašīnai, vienmēr automašīna ir jāaizslēdz, arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā, kā arī neatstāt automašīnā atslēgas un citus svarīgus dokumentus.
Policija aicina nebūt vienaldzīgiem un gadījumos, ja stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas atrodas personas, kas izskatās aizdomīgas un, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi varētu būt noziedzīgi, nekavējoties ziņot policijai pa tālruni 112, kā arī, ja iespējams jāinformē transportlīdzekļa saimnieks vai vadītājs par svešu personu aktivitāti.