#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Mācība visiem rīdziniekiem!” Sieviete parāda, cik briesmīgā stāvoklī no rīta izskatās viņas mašīna 5

LA.LV
12:45, 21. augusts 2025
Ziņas Krimināls

Sociālajā medijā “TikTok” kāda rīdziniece, vārdā Ieva, dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kas sagaidījusi viņu atnākot pie savas automašīnas. Sievietes video redzams, ka viņas auto priekšējās pasažieru durvis ir bojātas. Iemesls – salonā atstātās depozīta pudeles.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
Kokteilis
Spēj iejusties otra cilvēka ādā: tiek uzskatīts, ka šajos četros datumos dzimst visempātiskākie cilvēki
Kokteilis
“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus 4
Lasīt citas ziņas

Ieva video brīdina: “Te būs mācība visiem rīdziniekiem – depozīta pudeles uz nakti nevajag atstāt auto, tad var gadīties šādi. Bet, ja tomēr nevar citādāk, tad vienkārši atstājiet mašīnas durvis vaļā, lai tās var viegli izkraut, nevis jālauž 19 reizes.”

Komentāru sadaļā “TikTok” lietotāji pauduši sašutumu par notikušo. Kāds lietotājs jautā: “Pat depozītu zog?”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa ar krēslu – zilonēns mēģina iesēsties, bet apvainojas, jo viņam nesanāk
Ogres mērs Helmanis: Tikko būšu atguvis veselību, es to izdarīšu
“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību

Rihards raksta: “Nav jēga atstāt neaizslēgtas auto durvis – viņiem zems intelekta līmenis, viņi jebkurā gadījumā sabojās auto!”

Savukārt cita sieviete atklāj: “Man bail atstāt vienu depozīta pudeli auto, jo šķiet, ka kādam tas būs pietiekams iemesls zagšanai. Šis video manu baili nesamazināja.”

Lietotājs ar segvārdu @Ren4ix piebilst, ka iepriekš ir domājis par šādu situāciju, taču nav iedomājies, ka kādam varētu būt tik liels gribasspēks.

Jau iepriekš Latvijā ir bijušas situācijas, kad no automašīnas kaut kas tiek nozagts, tāpēc lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus padomus – transportlīdzeklis vienmēr ir jānovieto drošā vietā, nedrīkst atstāt automašīnu nomaļās un apšaubāmās vietās, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt mašīnai, vienmēr automašīna ir jāaizslēdz, arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā, kā arī neatstāt automašīnā atslēgas un citus svarīgus dokumentus.

Policija aicina nebūt vienaldzīgiem un gadījumos, ja stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas atrodas personas, kas izskatās aizdomīgas un, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi varētu būt noziedzīgi, nekavējoties ziņot policijai pa tālruni 112, kā arī, ja iespējams jāinformē transportlīdzekļa saimnieks vai vadītājs par svešu personu aktivitāti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šokējoša zādzību sērija Vidzemē – Igaunijas pilsoņi apzog vairākus veikalus un pat degvielas staciju
Ielauzās, zaga un pazuda kā ēna – Viļakas sērijzagli beidzot notver policija
Krimināls
Zogot akumulatoru, saimmniekam sejā iepūš piparu gāzi – Rēzeknes novadā notver jauniešus-sērijveida zagļus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.