Armija aicina dienestā mediķus, solot ap 1800 eiro un lielākas algas uz rokas. Tiesa, ir vecuma ierobežojums







Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina līdz 12.jūlijam pieteikties kandidātus vakantajiem profesionālā dienesta karavīru speciālistu amatiem ārstus, ārstu palīgus, medicīnas māsas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ekspertus, tīkla administratorus, sakaru un informāciju sistēmu (SIS) tehniķus un radiosistēmu tehniķus, aģentūru LETA informēja NBS.

Mediķiem solīts atalgojums, sākot no 1799 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Kandidātiem uz ārstu amatiem jābūt vecumā līdz 43 gadiem, ar ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un iekļautiem ārstniecības personu reģistrā kā ārstiem. Pildot dienesta pienākumus, ārsti organizēs un nodrošinās vienības medicīnisko aprūpi ikdienā, kā arī paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbībās militārajās mācībās. Vakances pieejamas militārajās bāzēs Daugavpilī, Aizkrauklē, Preiļos, Lūznavā, Jēkabpilī un Kadagā.

Ārsta palīgus profesionālajā dienestā pieņem līdz 45 gadiem ar iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārsta palīga profesijā. Viņu dienesta pienākumi būs saistīti ar personāla preventīvo, primāro un sekundāro veselības aprūpi. Vakances pieejamas militārajās bāzēs Rēzeknē, Jēkabpilī, Lielvārdē un Kadagā.

Medicīnas māsas patstāvīgi veiks pacientu veselības aprūpi savas profesionālās kompetences ietvaros. Kandidātiem jābūt vecumā līdz 45 gadiem ar iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko/bakalaura izglītību māsas profesijā, kuri ir iekļauti ārstniecības personu reģistrā kā māsas. Vakances pieejamas militārajās bāzēs Daugavpilī, Jēkabpilī un Kadagā.

Ārstiem tiek piedāvāta atlīdzība no 1993 eiro pēc nodokļu nomaksas, ārsta palīgiem – no 1849 eiro, bet medicīnas māsām – no 1799 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tāpat visiem mediķiem tiek solītas “plašas sociālās garantijas”, profesionālo zināšanu pilnveide un izaugsmes iespējas.

IKT ekspertus pieņem dienestā vecumā līdz 40 gadiem ar iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikāciju, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes jomās. Dienesta laikā viņi organizēs informācijas sistēmu iekārtu uzstādīšanas un konfigurēšanas darbus, testēšanas (sertifikācijas) vingrinājumus, notestēto sistēmu nodošanu lietošanā un tehnisko monitoringu. Vakances pieejamas militārajās bāzēs Kadagā, Kuldīgā un Rīgā.

Savukārt tīkla administratori dienesta laikā veiks informācijas sistēmu serveru administrēšanu un atbildēs par informācijas sistēmu servisu pieejamību, datu integritātes uzturēšanu, kā arī lietotāju kontu apkalpošanu un konfidencialitātes nodrošināšanu pieslēguma punktā. Dienestā pieņem kandidātus līdz 45 gadiem ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību SIS jomā. Vakances pieejamas militārajās bāzēs Kadagā un Rīgā.

Lai kļūtu par SIS tehniķiem militārajās bāzēs Kadagā un Rīgā, kandidātiem jābūt vecumā līdz 45 gadiem ar iegūtu profesionālo vidējo izglītību SIS jomā. Dienesta laikā viņi kontrolēs serveru un tīkla servisu instalāciju, administrēšanu un atjaunināšanu, kā arī administrēs un uzraudzīs autorizācijas, autentifikācijas un elektronisko ziņojumu apmaiņas servisu darbību.

Līdz 45 gadu vecumam profesionālajā dienestā pieņem arī radiosistēmu tehniķus, kuri dienesta pienākumus varēs pildīt militārajās bāzēs Rēzeknē, Rīgā, Liepājā un Cēsīs. Profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību SIS jomā ieguvušie radiosistēmu tehniķi veiks radiosakaru programmēšanas failu sagatavošanu visu veidu radioviļņu spektriem.

IKT ekspertiem piedāvā 1652 eiro pēc nodokļu nomaksas, tīkla administratoriem – no 1583 eiro, bet SIS tehniķiem – no 1583 eiro pēc nodokļu nomaksas. Radiosistēmu tehniķiem valsts gatava maksāt, sākot no 1545 eiro.

Pēc pieteikšanās kandidāti piedalīsies atlasē, kuru sekmīgi beigušie septembrī sāks karavīriem speciālistiem noteikto militāro pamatapmācību, klātienē apgūstot nepieciešamās militārās pamatzināšanas un prasmes, lai spētu iekļauties vienību ikdienas dienestā un kolektīvajā apmācībā. Karavīri speciālisti arī ir karavīri – viņi nēsā formastērpu, piedalās mācībās un viņiem ir karavīriem līdzvērtīgas sociālās garantijas.