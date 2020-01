Ilustratīvs foto. Foto: LETA/Edijs Pālens

Armijā šogad noslēgsies 120 “Unimog” kravas automašīnu iegāde, turklāt pērn sākts arī iepirkums par cita veida kravas transportlīdzekļu un speciālo loģistikas transportlīdzekļu iegādi, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Daļu no 120 “Unimog” transportlīdzekļiem bruņotie spēki savā rīcībā jau saņēmuši.

Pērn sākts arī iepirkums par kravas transportlīdzekļu ar kravnesību no piecām līdz 15 tonnām un speciālo loģistikas transportlīdzekļu virs 15 tonnām iegādi.

Tāpat sākts distances mīnēšanas sistēmu, bruņoto tiltlicēju un kaujas inženieru tehnikas iegādes process.

AM arī atgādināja, ka Zemessardze pērn no ASV saņēmusi trīs “Husky” ceļu atmīnēšanas transportlīdzekļus, kā arī ir sākta to personāla apmācīšana. No ASV saņemti arī 12 universālie traktori, kas ir nepieciešami inženieru rotai.

Saistībā ar noslēgto līgumu ar ASV par četru helikopteru “Black Hawk” iegādi, Gaisa spēki nākamajos gados plāno iegādāties aprīkojumu darbnīcu un noliktavu aprīkošanai, kā arī dažāda veida remonta un uzturēšanas aprīkojumu.

Starp 2020.gada nozīmīgākajiem plāniem ir pāreja uz jauno kaujas formas tērpa apdruku, līguma slēgšana par 10 000 mugursomu iegādi, kā arī iepirkuma par jauna parauga modulārā kaujas bruņu/uzkabes vestu iegādi turpināšana.