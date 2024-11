Arnis Blodons: “Patriotisms ir dzīvesveids. Nav jau nekā nosodāma, ja mēs kādreiz viens otram atgādinām – esi patriotisks, esi šīs valsts cienīgs!” Ieteikt







“Nav jau nekā nosodāma, ja mēs kādreiz viens otram atgādinām – esi patriotisks, esi šīs valsts cienīgs, esi šis pārstāvis!” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra žurnālists un PR speciālists Arnis Blodons, Latvijas valsts svētku nedēļā diskutējot par patriotismu un izstāstot savu personīgo pieredzi ar kaimiņiem par Latvijas valsts karoga izkāršanu pie mājām Siguldā.

“Patriotisms – tas ir dzīvesveids! Mēs nediskutējam par to, ko mēs elpojam. Normāli Latvijas pilsoņi tā sajūt, ka šī ir mana valsts, šī ir mana dzīve un ikdiena ar visiem plusiem un mīnusiem,” sacīja Blodons, kurš atvainojās, ka uz raidījumu nākot nebija piespraudis sarkanbaltsarkano karodziņu pie krūts. Tāpēc viņš TV24 raidījumā vēlējās pastāstīt savu privāto pieredzi par Latvijas valsts svētku svinēšanu un karoga izkāršanu, kas atspoguļo viņa un viņa kaimiņu patriotisko rīcību.

“Man Siguldā ir kaimiņi, ļoti jauki cilvēki. Kad es pārcēlos tur dzīvot, tad visās svētku reizēs es skatījos apkārt, vai tas karogs ir izkārts? Vienā reizē es no rīta skatos, ka kaimiņiem nav tas karogs izkārts… Tas es tāds ļoti gudrais, ar iesirmiem deniņiem aizgāju uz veikalu, nopirku karogu un to turētāju, aizgāju pie viņiem, dāvināju un teicu: Jūs tādi forši cilvēki, mums to karogu vajag! Tas tā smuki un tā! Nu jā, viss kārtībā. Tad pienāca tā Lāčplēša diena tieši šogad, tumšs laiks, es no darba atbraucu mājās, ieslēdzu televizoru, uzvārīju tēju, un tad – zvana telefons… Zvana kaimiņiene! Nu, Arni, kur tad tavs karogs?” tā par Latvijas karoga izkāršanu svētkos stāstīja Blodons.

“Te ir tā lieta, mijiedarbība starp šīm paaudzēm, starp šiem cilvēkiem, kas dzīvo blakus, ka mēs tā labvēlīgi arī apzināmies, ka mēs esam vienoti, mēs dzīvojam blakus, mēs esam daļa no visa lieluma! Un mēs to parādām šajās reizēs. Un nav jau arī nekā nosodāma, ja mēs kādreiz viens otram atgādinām – esi patriotisks, esi šīs valsts cienīgs, esi šis pārstāvis! Otrā dienā es braucu cauri tai ielai un speciāli skatījos, cik daudz karogi ir izkārti, un man ar skumjām jāsaka, ka tādā izteikti latviskā pilsētā, kāda ir Sigulda, es saskaitīju trīs karogus… Tā ir varbūt atbilde, ka mēs reizēm esam arī iekrituši tajās ikdienas rūpēs. dzīvē… Manā izpratnē tas patriotisms ir, kad mēs viens otru pabalstām, atgādinām un darām to labāk. Es arī gribu pateikt paldies, ka arī man atgādināja, ka šis karogs nav izkārts,” tā savu viedokli par patriotismu TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā pauda Blodons.

