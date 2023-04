“Vajag uzdot sev jautājumu: vai NATO bombardēs Daugavpili?” Kaktiņš par to, ka Latvijas sabiedrība ir bīstami sašķelta Ieteikt







“Tas, ko zinām no aptaujām – Latvijas sabiedrība ir bīstami sašķelta,” TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Viņš skaidro, ka no vienas puses ir saprotama daļas sabiedrības vēlme piežmiegt, pacelt barjeras utt., ņemot vērā to, ko Krievija ir izdarījusi Ukrainā, taču no otras puses brīžiem tiek aizmirsts kāds Latvijā ir etniskais sastāvs, kāds ir valodu balanss.

“Mēs zinām, ka šajos – patiesībā ļoti būtiskajos jautājumos – Latvijas sabiedrība ir ļoti, ļoti sašķelta un, es teiktu, pat ļoti bīstami sašķelta,” Kaktiņš atzina.

Viņš saka, ka vienmēr vajag uzdot sev jautājumu: vai NATO bombardēs Daugavpili, ja gadījumā tur kaut kādi brīnumi notiek?

“Mana intuīcija saka: NATO Daugavpili nebombardēs, kas nozīmē, ka būs tomēr jāspēj te kaut kā ļoti smalki nobalansēt, lai mums tomēr ir kaut kāds iekšējs miers un saskaņa, lai lietas neaiziet pārāk tālu,” Kaktiņš sacīja.

Viņš norāda, ka vienai grupai piežmiedzot otru grupu, rūgtumiņš paliks… Nav tā, ka iemācoties latviešu valodu, automātiski viss atrisināsies. Piemēram, padomju laikā visi zināja krievu valodu: “Vai tāpēc visi šausmīgi mīlēja Ļeņinu un Krieviju?”

Var iet publiskos pasākumos ar plakātiem, bet dziļi sirdī turēt naidu, tāpēc, viņaprāt, ļoti svarīgi ir saprast realitāti un reālo spēles laukumu.