Aromātu ierobežošana samazina veipošanu, bet palielina tabakas smēķēšanu jauniešu vidū, atklāj pētījums







ASV aromātu ierobežojumi samazina veipošanu par 3,6%, bet palielina tabakas smēķēšanu par 2,2%.

Aizliegumi noved pie 3,1–4,4 papildu ikdienas smēķētājiem uz katriem pieciem mazāk veipotājiem.

Aromātu aizliegumi varētu daļēji neitralizēt sabiedrības veselības ieguvumus.

Vairāk nekā ceturtā daļa ASV pieaugušo dzīvo apgabalos, kur veipu aromāti ir ierobežoti.

Jaunu pētījumu rezultāti rāda, ka e-cigarešu aromātu aizliegšana samazina jaunu pieaugušo veipošanu, bet palielina tabakas smēķēšanu.

Pētījums, kas publicēts žurnālā Journal of the American Medical Association (JAMA), analizēja gandrīz 400 000 amerikāņu vecumā no 18 līdz 29 gadiem datus.

Tika konstatēts, ka ASV štatu aromātu ierobežojumi veipošanas ierīču tirdzniecībā ir saistīti ar 3,6% samazinājumu veipošanā, bet vienlaikus ar 2,2% pieaugumu daudz kaitīgākajā tabakas smēķēšanā.

Pētījums secināja:

“Šie rezultāti liecina, ka aromātu ierobežojumi elektronisko nikotīna piegādes sistēmu (ENDS) tirdzniecībā ir saistīti ar samazinātu veipošanu, bet palielinātu cigarešu smēķēšanu jauniešu vidū, kas potenciāli mazina šo politiku sabiedrības veselības ieguvumus.”

Aromātu aizliegumu ietekme uz veipošanu un tabakas smēķēšanu

Jēlas Sabiedrības veselības skolas un Misūri Universitātes pētnieki centās izprast šo ierobežojumu ietekmi uz veipošanas un smēķēšanas rādītājiem.

Analizējot 2016.–2023. gada uzvedības riska faktoru uzraudzības sistēmas (Behavioral Risk Factor Surveillance System, BRFSS) datus, viņi atklāja, ka aromātu aizliegumi izraisīja būtisku veipošanas samazinājumu, bet arī “ievērojamu tabakas smēķēšanas pieaugumu” salīdzinājumā ar tendencēm bez ierobežojumiem.

3,1 līdz 4,4 jauni smēķētāji uz katriem 5 mazāk veipotājiem

Dati parādīja, ka štatu aromātu ierobežojumi izraisīja no 3,1 līdz 4,4 papildu ikdienas smēķētājiem uz katriem pieciem mazāk veipotājiem.

“Lai gan šie skaitļi sākotnēji var šķist nelieli, tie veido 22–30% pieaugumu ikdienas smēķēšanā un 76–80% samazinājumu ikdienas veipošanā, salīdzinot ar jauniešu rādītājiem 2018. gadā – gadu pirms pirmo štatu līmeņa aromātu ierobežojumu ieviešanas,” secināja pētījums.

Tāpēc pētnieki uzskata, ka veipu padarīšana mazāk pievilcīgu, piemēram, ar aromātu ierobežojumiem, var veicināt tabakas smēķēšanas pieaugumu.

“Šie rezultāti sakrīt ar arvien pieaugošu pierādījumu kopumu, kas liecina, ka elektroniskās nikotīna piegādes sistēmas (ENDS) un cigaretes jauniešu vidū ir ekonomiski aizvietotāji. Tas nozīmē, ka politikas, kas padara veipus dārgākus (nodokļi) vai mazāk pievilcīgus (aromātu aizliegumi), var palielināt daudz bīstamāku degošo cigarešu lietošanu šajā vecuma grupā.”

Pētnieki uzsvēra, ka jaunie pieaugušie jāuztver kā prioritāra grupa, izstrādājot tabakas un nikotīna politiku.

Atšķirīgā situācija Mērilendā

Pētījums atklāja, ka Mērilendas štatā situācija bija atšķirīga. Tur ir aizliegti tikai ne-mentola aromāti vienreizlietojamos un kapsulu produktos (kuri reti ir uzpildāmi). Tādēļ smēķēšanas pieaugums nebija tik izteikts kā citos štatos ar stingrākiem ierobežojumiem.

Pētnieki norādīja:

“Lai gan mūsu secinājumi varētu sarūgtināt ENDS aromātu aizlieguma atbalstītājus, Mērilendas politikas ietekme piedāvā alternatīvu… Tā kā šī politika atstāj iespēju izmantot atvērtās sistēmas veipus, kurus biežāk lieto pieaugušie, tā varētu būt labāks risinājums jauniešu veipošanas samazināšanai, vienlaikus neierobežojot pieaugušo smēķētāju pāreju no degošajām cigaretēm uz mazāk kaitīgām alternatīvām.”

Tomēr pētnieki piebilda, ka mentola veipu atstāšana tirgū varētu būt vienkārši veicinājusi tā popularitāti, nevis novērsusi smēķēšanas pieaugumu.

ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes nostāja

Līdz 2024. gada vidum ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) nebija apstiprinājusi nevienu netabakas aromāta veipu pārdošanai. Situācija nedaudz mainījās pagājušā gada jūnijā, kad ražotājs NJOY saņēma atļauju tirgot četrus mentola aromāta veipus.

Pētījuma noslēguma secinājums:

“Turpmākie pētījumi būtu jāveic, lai izpētītu, vai ENDS aromātu ierobežojumi, kas izņēmuma kārtā atļauj atvērtās sistēmas ierīces un/vai mentola aromātu, varētu samazināt jauno pieaugušo veipošanu, nepalielinot tabakas smēķēšanu.”