Saeimas deputāti pēc pērn pieņemtajiem likumu grozījumiem apņēmušies turpināt smēķēšanas un alkohola aprites ierobežojumus. Veselības ministrijas fokusā pašlaik – kā vērsties pret likuma apiešanu tabakas aizstājējproduktu tirdzniecībā. Konkrētus ar datiem balstītus risinājumus deputāti cer skatīt rudenī, bet nozares pārstāvji brīdina par ierobežojumu ietekmi uz nelegālo apriti, vēsta portāls lsm.lv.

Bija paredzams, ka likumu mēģinās apiet, neslēpa Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītāja un Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska (Zaļo un Zemnieku savienība). Tāpēc skaidrs, ka arī pie mums likums nav akmenī cirsts un ir papildināms, teica deputāte. Ar likumu varētu grozīt tabakas aizstājējproduktu iepakojuma izskatu, tāpat arī līdz rudenim atgriezties pie ierosinājuma, piemēram, par vienreizlietojamo elektronisko smēķu aizliegumu.

Pētīs aromatizētāju sastāvu un ietekmi uz veselību

Veselības ministrija (VM) šādu pieeju atbalsta. Tā vienlaikus arī iesniegusi skatīšanai Krimināllikuma grozījumus par neatļautu smēķēšanas rīku tirdzniecību nelielos apjomos, pastāstīja VM parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis (“Jaunā Vienotība”). Taču tuvāko nedēļu jautājums ir izpētīt, kas ir pievienojamie aromatizētāji, ko tabakas aizstājējproduktu veikalos piedāvā iegādāties kopā ar elektroniskajām cigaretēm, raksta portāls.

Veselības inspekcija ir vērsusies Pārtikas un veterinārajā dienestā un Valsts policijā ar lūgumu veikt šo aromatizētāju kontrolpirkumus un sastāva analīzi, pastāstīja Uršuļskis: “Pārtikas piedevas ir paredzētas, lai pievienotu pārtikai, nevis ieelpotu plaušās. Nav pierādījumu, vai šīs vielas ir drošas, tieši otrādi. ASV pēta, un par dažām vielām ir zināms, ka tās var būt toksiskas organismam.

Pārtikas piedevas var pievienot pankūkām, saldējumam, bet ne inhalēt. Šo aspektu vērts divreiz apsvērt, jo šīs piedevas nav paredzēts tā lietot. Potenciāli risks kaitēt savam organismam ir daudz lielāks, nekā vienkārši lietojot nikotīnu.”

Tāpat atsevišķi pērkamu piedevu pie e-cigaretēm varētu uzskatīt par maldināšanu, tāpēc ministrija lūgšot arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra izvērtējumu. Atbildes ministrija cer saņemt jau pēc dažām nedēļām.

Uzņēmēji vienkārši pielāgojas likumam

Kā vēsta lsm.lv, vismaz daļā tabakas aizstājējproduktu veikalu piedāvātais aromatizētājs ir tieši tā pati substance, kāda vēl pērn bija legāli nopērkamajos produktos.

Uzņēmēji vienkārši pielāgojas likumam – tā šo gājienu skaidroja Beztabakas produktu asociācijas valdes priekšsēdētājs Emīls Ozoliņš: “Aromātvielas, kas pašlaik pieejamas atsevišķi, būtībā ir tieši tās pašas, ko līdz 31. decembrim varēja iegādāties legāli kopā ar produktu. Šobrīd tās tirgo atsevišķi. Bija likums, uzņēmēji tam pielāgojās. Tagad uzņēmēji pielāgojas un strādā jaunā likuma ietvaros.”

Jaunie likuma grozījumi ir nesamērīgi un problēmu nerisina, vērtēja Ozoliņš. Nozares pārstāvis uzskata, ka šī kļūda būtu labojama vai arī draud turpmāka “absurdu aizliegumu spirāle” likumīgai uzņēmējdarbībai un par labu nelegālajai apritei. Tas arī traucēšot tradicionālo cigarešu lietotāju pāriešanu uz mazāk kaitīgiem produktiem, uzskata asociācijas pārstāvis.

Beļģija pirmā Eiropas Savienībā aizliedz vienreizlietojamos veipus

Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisija un VM apsvēršot dažādas iespējas. Pamanīts ir Beļģijas piemērs – kā pirmā valsts Eiropas Savienībā no šā gada Beļģija aizliegusi vienreizlietojamu e-cigarešu tirdzniecību.

To apsvēršot arī Latvijā, piebilda Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs: “Gan no vides, gan no veselības viedokļa tas varētu būt atbalstāms ceļš. Sagaidīsim arī Beļģijas pieredzi, kā viņiem sokas īstenošanā un vai nav kādu inovatīvu ceļu, kā pie viņiem šos ierobežojumus apiet.”