Ķīnas pastāvīgais pārstāvis ANO galvenajā mītnē uzstājas Drošības padomes sanāksmē par iebrukumu Ukrainā. Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Ārpolitikas eksperte: Ķīna situāciju Ukrainā redz kā iespēju pārskatīt attiecības ar Rietumiem Ieteikt







Notikumus Ukrainā Ķīna redz kā iespēju celt savu lomu un pārskatīt attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropu, aģentūrai LETA atklāja Latvijas Ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāja Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova.

Eksperte atklāja, ka pagaidām nekādu līdzjūtību Ukrainai no Ķīnas nesagaidīsim, bet var redzēt, ka Ķīnas pozīcija ir bijusi atturīga. “Ķīna pašreiz ir sarežģītā situācijā – tai ir jāizrāda atbalsts Krievijai, bet tā arī nevēlas, lai Krievija velk līdzi Ķīnu šajā konfliktā,” saka Bērziņa-Čerenkova. Piemērs, ekspertesprāt, ir Ķīnas arguments par Donbasu, kas varētu būt izdevīgs arī Taivānas jautājumā. “Šī ir iespēja Ķīnai “restartēt” attiecības ar Rietumiem, parādot reālismā balstītu aprēķinu.”

Bērziņa-Čerenkova pauž, ka, no vienas puses, redzam, ka Ķīna Krieviju nenosoda. “Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvji runā, ka šādi konflikti veidojas, ja lielvalstis “noliek pie sienas”. Ķīna saprot Krievijas bažas par drošības arhitektūru Eiropā, taču tajā pat laikā Ķīnas starptautiskie mediji nelieto, piemēram, tā dēvētās Luhanskas Tautas republikas nosaukumu, bet sauc to par Luhansku,” saka Bērziņa-Čerenkova.

Ārpolitikas pētniece domā, ka šis ir laiks Ķīnai parādīt Rietumiem, kur tā var būt noderīga – atturoties ANO Drošības padomē, Ķīna meklējot, kur tā var iegūt. “Arī Krima no Ķīnas puses nav atzīta. Ķīna ļoti uzmanīgi pārvalda visu, kas saistās ar viņu teritoriju, jo viens no viņu centrālajiem uzskatiem ir absolūta suverenitāte – “viss, kas ir mūsu robežās, to kontrolējam mēs”,” saka Bērziņa-Čerenkova, “Tas ir arī Ukrainā – Ķīna uzskata, ka valstu suverenitāte ir jārespektē konkrēti, piemēram, Ukrainu mediju virsrakstos nepieminot.”

Eksperte domā, ka gadījumā, ja Ķīna pēkšņi izvēlētos nostāties Krievijas pusē, plašu sankciju nebūtu. “Ņemot vērā to, kā strādā sankciju izteikšana, sankcijas varētu tikt piemērotas tikai Ķīnas aktīvas rīcības pret Ukrainu gadījumā. Atbalsta izteikšana Krievijai sankcijās neietilptu. Ja pēkšņi Ķīna retoriski izvēlētos atbalstīt Krieviju, tas nav vienlīdzīgs akts Krievijas agresijai Ukrainā,” pārliecināta ir Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova.

Kā ziņots, 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā.