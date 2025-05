Artis Pabriks: “Ja mēs gribam drošu Eiropu, tad mēs nevaram vairāk paļauties uz visiem ES biedriem” Ieteikt







“Tas paradokss ir, ka, no vienas puses, mēs runājam par vienotu un drošu [Eiropu], bet šajā mirklī izskatās, ka tie ir pretstati. Ja mēs gribam drošu Eiropu, tad mēs nevaram vairāk paļauties uz visiem Eiropas Savienības (ES) biedriem,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sacīja domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs Artis Pabriks (LA), apspriežot ar Eiropu un starptautisko politiku saistītus aktuālos jautājumus.

“Mums Slovākijas premjers [Roberts Fico] lido uz Maskavu 9.maijā. Mums Ukrainā ir it kā aizturēti divi Ungārijas specdienestu aģenti, kuri ir plānojuši un vākuši informāciju par to, lai, teiksim tā, vēsturisku izmaiņu rezultātā varbūt varētu anektēt kādu no Ukrainas teritorijām. (…) Tā problēma ir tāda, ka mēs bieži slēpjamies aiz vārda vienotība, kas rezultējas neefektivitātē un nespējā pieņemt lēmumus,” pauda viedokli Pabriks intervijā TV24 raidījumā.

Līdz ar to Pabriks norāda, ka “tas ir tas mūžīgais jautājums, kas tagad ir saasinājies”, par kuru pirms desmit gadiem runāja kā par “divu ātrumu Eiropu”. Viņš turpināja paust domu, sakot: “Pašlaik, teiksim, šī Krievijas iebrukuma fāze ir atkal saasinājusi šo jautājumu. Man šķiet, ja mēs gribam saglabāt totālu vienotību, tad mēs nespēsim būt droši – tā ir tā problēma!”

Pēc Pabrika domām, arvien pastāv valstu dalījums gan starp Austrumiem un Rietumiem, gan Ziemeļiem un Dienvidiem.

“Un mēs esam tajā kvadrantā, kas ir Austrumi-Ziemeļi. Austrumi tā kā drusku kavē, bet Ziemeļi it kā atkal mums palīdz! Šeit ir vairākas problēmas tam dalījumam, bet pirmā no tām ir tāda, ka ir arī dažāds draudu skats. Cilvēki, kas atrodas tā sauktajā Austrumeiropā, protams, jūtas daudz vairāk apdraudēti nekā tie, kas atrodas Dienvideiropā, Ziemeļeiropā vai Rietumeiropā,” sacīja domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs Pabriks.

