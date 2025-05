Politologs Sergejs Medvedevs: “Mēs šobrīd atrodamies ļoti smagā periodā, kuru es salīdzinātu ar 1914. vai 1939.gadu” Ieteikt







Kāda ir galvenā Eiropas vājība? Tas, ka nav sapratnes starp valstīm vai kaut kas cits? “Jā, pirmkārt, nav sapratnes starp valstīm un gatavības karot, nav gatavības tērēt [naudu] aizsardzībai,” tā intervijā uz TV24 raidījuma “Nedēļa. Post scriptum” vadītājas uzdoto jautājumu atbildi iesāka teikt politologs, Prāgas Kārļa universitātes profesors Sergejs Medvedevs, apspriežot starptautiskās politikas jautājumus un nemitīgi dzirdamos kara draudus Eiropai no agresorvalsts Krievijas puses.

“Nav spēcīgu politisko līderu, nav iedzīvotāju atbalsta, neredz skaidru un tiešu apdraudējumu no Krievijas puses. To redz Baltijas valstīs, bet daudz vājāk to redz Vācijā un Francijā, un it nemaz neredz Itālijā, Portugālē un Spānijā. Kāpēc gan mums tērēt savu naudu, lai bruņotos potenciālam karam ar Krieviju vai Ķīnu? Tas ir ļoti sarežģīts moments,” intervijā TV24 raidījumā atzina politologs Medvedevs, atbildot uz jautājumu, kāda ir galvenā Eiropas vājība.

Protams, mēs dzīvojam samērā “demokrātiskā laikmetā, kad uzskatījām, ka kari ir beigušies un pasaule ir kļuvusi humānāka,” turpināja sacīt politologs. Taču beigās sanāk, ka pēdējo 80 gadu miera periods, kā arī pēdējie 32-34 gadi pēc Berlīnes mūra krišanas un PSRS sabrukuma ir acīmredzami atslābinājuši cilvēkus, un “viņi nav gatavi cīnīties ar ļaunumu”.

“Ļaunuma spēki to ir sajutuši, tāpēc tagad apvienojas – veido koalīcijas. Krievija, Irāna, Ziemeļkoreja. Arī Ķīna šobrīd novērtē savas iespējas Taivānā. Mēs šobrīd atrodamies ļoti smagā periodā, kuru es salīdzinātu ar 1914. vai 1939.gadu,” atzina politologs, Prāgas Kārļa universitātes profesors Medvedevs intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, diskutējot par starptautiskās politikas jautājumiem.

