Artis Pabriks: Krievija pret mums vērš hibrīduzbrukumus zem tā saucamā “tiesiskuma radara” Ieteikt







“Mēs neesam karastāvoklī ar Krieviju, bet pret mums tiek vērsti hibrīduzbrukumi, kas nozīmē to, ka tas ir hibrīdkarš,” tā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja bijušais aizsardzības ministrs un tagadējais domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors Artis Pabriks (LA), diskutējot par ārpolitikas jautājumiem, tostarp par Krievijas rīcību attiecībā pret Baltijas valstīm un citām Baltijas jūras reģiona valstīm.

Reklāma Reklāma

“Es to nosauktu par daļēja veida karastāvokli. Tas ir Nr.1, kas jurisprudencē tādā veidā droši vien nav atrunāts. Un man šeit ir jāatzīmē arī tas, ka mēs šeit runājam par jautājumiem, kur pēc būtības ir valsts, kurā neeksistē tiesiskums. Tā ir Krievija, kas ir autoritāra, totalitāra valsts. Tā veic hibrīduzbrukumus pret tiesiskām, demokrātiskām valstīm jau vairāku gadu garumā – vai nu tā ir migrācija, vai tā pašlaik ir šī te kabeļu pārraušana [Baltijas jūrā] vai kas cits. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi zina, ka viņus ir ļoti grūti par to sodīt, ievērojot esošo likumdošanu. Tas nav tik vienkārši,” komentēja Pabriks TV24 raidījumā “Globuss”.

Pabriks atgādināja, ka attiecīgie likumdošanas panti tika pieņemti “tādā veidā un ar tādiem kompromisiem” laikā, kad nevienam pat sapņos īsti nerādījās, ka eksistē hibrīdkarš un dažādas diversijas, kādas nemitīgi veic Krievija. “Līdz ar to visas šīs darbības un aktivitātes notiek zem tā saucamā tiesiskuma radara,” uzskata bijušais aizsardzības ministrs. “Tad kā demokrātiskām, tiesiskām valstīm sevi aizstāvēt principā pret tādu valsti, kas nospļaujas par likumiem un tiesiskumu?” domīgi sacīja Pabriks.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

Pilnu TV24 raidījumu “Globuss” variet skatīties video šeit: