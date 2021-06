Publicitātes foto

AS "Grindeks" līdz 2025. gadam paredz divreiz kāpināt apgrozījumu







Dr. chem. Juris Hmeļņickis, AS “Grindeks” valdes priekšsēdētājs

AS “Grindeks” sekmīgi kāpina apgrozījumu un līdz 2025. gadam to paredzēts kāpināt teju divas reizes. Tas iespējams pie labi pārdomātas biznesa un uzņēmuma stratēģijas – gan uzņēmuma zīmola un atpazīstamības veidošanas esošajos un jaunajos tirgos, klientam pievilcīga farmācijas produktu portfeļa veidošanas, gan fokusēšanās uz noteiktu medikamentu ražošanu.

AS “Grindeks” ir izstrādātas vidēja un ilgtermiņa stratēģijas, attiecīgi līdz 2025. un 2035. gadam. Protams, tajās ir nodefinēts, ko AS “Grindeks” kā uzņēmums vēlas sasniegt – cik valstīs vēlamies būt pārstāvēti, rentabilitāte, apgrozījums, kā arī farmācijas nozarei specifiski jautājumi.

Proti, kādas būs AS “Grindeks” terapeitiskās grupas jeb uz kādu medikamentu ražošanu fokusēsies uzņēmums. Esam definējuši prioritāros virzienus – kardiovaskulāro, centrālās nervu sistēmas, onkoloģijas un pretdiabēta recepšu līdzekļu ražošana. Tas nozīmē, ka jau tagad skaidri saprotam, kas ir jādara, lai uzņēmums varētu sasniegt 2025. gadam uzstādītos mērķus.

Līdz 2025. gadam AS “Grindeks” koncerna apgrozījumu plānots kāpināt vismaz līdz 500 miljoniem eiro. Tas ir ievērojams pieaugums, aptuveni uz pusi vairāk, salīdzinot ar 2021. gadā plānoto. AS “Grindeks” pašlaik izdodas augt ģeometriskā progresijā, uzņēmumam izstrādājot jaunus produktus – patentbrīvos medikamentus jeb ģenēriķus, un reģistrējot produktus jaunās valstīs.

Tieši fokusējoties uz recepšu līdzekļiem minētajās produktu grupās varēsim veidot pievilcīgāku piedāvājumu gala klientiem – medikamentu lieltirgotavām, slimnīcām un gala pacientam. AS “Grindeks” unikalitāte jeb biznesa piedāvājuma priekšrocība nākotnē būs tā, ka klientiem jau piedāvājam un piedāvāsim pievilcīgu medikamentu portfeli, nevis produktus kā atsevišķas vienības. Tieši tāpēc ļoti strādājam pie AS “Grindeks” zīmola attīstīšanas, kas ļautu daudz mērķtiecīgāk strādāt pie uzņēmuma atpazīstamības Eiropas valstu tirgos, kas ir viena no uzņēmuma prioritātēm.

Tāpat nākamo 5 gadu laikā viena no AS “Grindeks” prioritātēm ir nodrošināt tieši produktu jeb medikamentu klāstu un ražošanas jaudas. Tas paredz gan ražošanas kapacitātes paplašināšanu, gan sadarbību ar citiem uzņēmumiem citviet pasaulē. Protams, kaut kādā brīdī patentbrīvo medikamentu izvēle var būt izsmelta, tāpēc AS “Grindeks” varētu pievērsties tirgū esošo medikamentu uzlabošanai, kas, protams, paredz daudz sarežģītākas produktu izstrādes procedūras, jo tie būs citi – tā saucamie “uzlabotie ģenēriki”.