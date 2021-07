Foto – LETA

AS “Rīgas siltums” veiks hidraulisko pārbaudi, Vecmīlgrāvī nebūs karstais ūdens Ieteikt







Lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, kurām plīstot ziemā, nebūtu pieejams karstais ūdens un apkure, AS “Rīgas siltums” otrdien, 6.jūlijā, veiks siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” siltumtīklu hidraulisko pārbaudi, tādējādi iedzīvotājiem Vecmīlgrāvī nebūs pieejams karstais ūdens.

Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiek atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot tās vietas, kur tiek atklāti bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.

Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (zaļganas nokrāsas ūdens), pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē zem +45 grādiem, tāpēc karstā ūdens temperatūra pakāpeniski pazemināsies jau pirmdienas vakarā.

Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti – siltumnesēja spiediens tajos sasniedz 16 atmosfēras.

Droša un nepārtraukta siltumapgāde ir īpaši svarīga ziemā, kad, plīstot siltumapgādes caurulēm, avārijas situācijā pie zemām āra gaisa temperatūrām var aizsalt visa mājas apkures sistēma.

AS “Rīgas siltums” lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot par hidrauliskās pārbaudes laikā novērotajām ūdens noplūdēm siltumtīklos pa Klientu diennakts bezmaksas tālruni 8 00000 90.

Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt arī dzīvokļu īpašniekus. AS “Rīgas siltums” atgādina – ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem jānodrošina drošs siltumapgādes sistēmu atslēgums no AS “Rīgas siltums” siltumtīkliem.