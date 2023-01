Ēvaldam Saušam pēc dramatiskajiem notikumiem 2021. gada martā no pierastās ikdienas dzīves bija jāatvadās – patlaban viņš atrodas apcietinājumā, un ja tiesas spriedums stāsies spēkā, tad vēl daudzus gadus pavadīs cietumā. Foto no Ēvalda Sauša Feisbuka lapas

Asiņainā šaudīšanās Rembatē – kas īsti notika, lai inteliģents cilvēks ķertos pie pistoles? Ieteikt







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Zemgales rajona tiesa Ogrē 1955. gadā dzimušajam Ēvaldam Saušam, kurš prokuratūras ieskatā Rembatē mēģināja noslepkavot trīs personas, piesprieda 15 gadu un sešu mēnešu cietumsodu.

2021. gada 16. marta vēlā vakarā sociālos tīklus pāršalca ziņa, ka Rembatē daudzdzīvokļu māju ielokā notikusi asiņaina apšaude. Vēlāk to medijiem apstiprināja arī Valsts policija: ap plkst. 21.30 saņemts izsaukums uz Ķeguma novada Rembates pagastu, kur starp vairākām savstarpēji pazīstamām personām radies konflikts un cietuši trīs cilvēki, kuri pēc incidenta nogādāti medicīnas iestādē.

Kas tad īsti notika tajā nelaimīgajā marta vakarā Rembatē, kad inteliģentam cilvēkam, kas bijis saistīts ar drošības iestādēm, vajadzēja ķerties pie pistoles (ieroča atļauja viņam bija) un šaut uz trim cilvēkiem, kuriem, ja neskaita lāpstu un golfa nūju, nekādu citu ieroču nav bijis?

“Vārds pa vārdam, un sākām grūstīties”

Kaut arī liecinieku, cietušo un apsūdzētā stāstītais detaļās atšķiras, tiesā izskanējušais ļauj diezgan objektīvi restaurēt traģiskā vakara notikumus.

Prokuratūras apsūdzība vēsta, ka Saušs pēc konflikta ar Raiti, Tomasu un Jolantu aizgājis uz savu dzīvokli, kur paņēmis 9 mm kalibra pistoli “Glock” ar 12 patronām aptverē. Atgriezies konflikta vietā, viņš divas reizes izšāvis uz dzīvokli, kurā bija iegājusi trijotne. Pēc tam ārā iznākušajam Raitim iešāvis plecā, Tomasam – vēderā, bet Jolantai – galvā. Vīrieši aizbēguši, bet Jolanta nav spējusi aizbēgt. Sieviete cieta vissmagāk, viņu nebija iespējams nopratināt ne policijā, ne tiesā. Vīrieši no ievainojumiem atguvušies, sieviete to nevarēšot nekad. Saušs savu vainu šaušanā atzina, taču noliedza, ka viņš gribējis kādu nogalināt – esot tikai aizstāvējies.

Raitis tiesā liecināja: “Kopā ar Tomasu un Jolantu tajā vakarā bijām iedzēruši. Pagalmā satiku Saušu ar suni. Ielēju viņam šņabi. Sākām runāties. Tomass viņam bija parādā piecus eiro. Teicu Saušam, lai viņš ar Tomasu sarunā par parāda atdošanu. Pienāca Sauša sieva Iveta, kurai arī iedevu iedzert. Tad pārmetu Saušam, ka viņš apbižo un sit savu sievu. Saušs atbildēja, lai nelienot viņa dzīvē. Vārds pa vārdam, un sākām grūstīties. Saušs izvilka steku un iesita man pa plecu. Saķērāmies. Tad pienāca Tomass un atņēma Saušam steku. Nomierinājāmies, un Saušs aizgāja.”

Notikumu gaitu pirms šaušanas, kādu to izklāstīja Raitis, apstiprināja arī Tomass, kā arī Iveta, kura ar bērniem dzīvojusi vienā dzīvoklī ar Saušu. Iveta īrējusi no viņa vienu istabu. Mēģinājusi ar viņu veidot attiecības, bet nav sanācis. Saušs kā jurists palīdzējis Ivetai šķirt laulību. Bijuši skaļi strīdi par attiecībām, arī vardarbīgi. Arī 16. martā strīdējušies un dzēruši.

Arī Saušs liecināja par kautiņu ar Raiti, kurš viņam pirmais uzbrucis un saukājis par mentu, bet Jolanta ar lāpstu esot iesitusi viņam pa sprandu. Saušs teica, ka esot tikai atgaiņājies, jo neesot spējīgs kauties. Uz īsu brīdi zaudējis samaņu. Viņam Tomass ar Jolantu bijuši parādā astoņus eiro – tā bijusi smieklīgi maza summa. Teicis, ka negribot tos eiro atpakaļ, bet vairāk arī neaizdošot.

“Nolēmām tēlot varoņus”

Par šaušanu Raitis tiesā stāstīja tā: “Pa logu redzēju, ka Saušs no dažu metru attāluma izstieptā rokā divreiz izšauj uz mums. Bijām dzēruši, nolēmām varoņus tēlot. Teicu: “Kas būs, būs. Ejam ārā.” Paņēmu golfa nūju un izgāju. Domāju izsist pistoli Saušam no rokām un varbūt viņu piekaut. Kad biju pie durvīm, Saušs man trāpīja plecā. Neatceros, vai paspēju viņam iesist. Skrēju prom, notupos aiz koka. Lode bija izgājusi cauri plecam, jo no abām pusēm tecēja asinis.”

Pa to laiku 83 gadus vecā Raita vecmāmiņa bija izkāpusi pa dzīvokļa balkonu. Pēc tam Raitis vēl dzirdējis šāvienus un redzējis netālu ejošu Tomasu, kurš bija saķēris vēderu. Raiti nogādāja slimnīcā. Lode viņam bija sadragājusi lāpstiņu, un bija nepieciešama operācija.

“Es izgāju ārā pēc Raita. Redzēju, ka cilvēks paceļ roku, izšauj un trāpa man vēderā. Muku projām, jo gribēju dzīvot,” liecināja Tomass. Pēc viņa pagalmā iznākusi Jolanta, kurai Saušs iešāvis galvā.

Saušs liecināja, ka šāvis tāpēc, ka citādi trijotne viņu būtu nositusi. Attālumi bijuši par mazu, lai tēmētu kājās. Sauša ieskatā visiem bijuši ieroči – Raitim kaut kāds priekšmets rokās, Tomasam – nazis, Jolantai – lāpsta. Saušs tiesā arī teica, ka pistoli likumīgi nēsājis līdzi ikdienā, jo viņam draudējuši. Kas tieši, viņš nedrīkstot teikt. Tas esot zināms Drošības dienestam. Tāpat Saušs stāstīja, ka pēc notikušā no viņa automobiļa esot pazuduši ar valsts drošību saistīti dokumenti un elektroniski datu nesēji.

Liecinieces redzētais

Svarīgas liecības tiesā sniedza Dace: “Ap astoņiem izgāju uz balkona uzpīpēt. Redzēju, kā Saušs ar Raiti rupji apsaukājas. Raitis pārmeta Saušam, ka viņš sitot savu sievu, pēc kā Saušs uzbruka Raitim. Tad es iegāju dzīvoklī. Pa logu redzēju, ka Tomass staigā apkārt ar lāpstu un Jolanta bļauj. Likās, ka konflikts beidzies. Iveta gan teica: “Ko jūs darāt – viņš atnāks atpakaļ un jūs nošaus!”, bet Jolanta atbildējusi: “Lai nāk un šauj!” Pēc šaušanas izgāju ārā paskatīties, kas noticis. Iveta man ieteica: “Neko neredzējāt, neviens nešāva.” Bet es jau redzēju, ka Raitis ir sašauts, Jolanta guļ zemē. Ivetai atbildēju: “Tā nebūs, jo cilvēki ir cietuši.”” Dace arī stāstīja par iepriekš novēroto – Saušs bieži kliedzis uz suni un to raustījis.

Prokurore prasīja 18 gadus

“Kopumā notikuma vietā apsūdzētais izdarīja astoņus šāvienus ar šaujamieroci, apzinoties, ka rada draudus ne tikai cietušo dzīvībai, kuru nāves iestāšanos vēlējās un veica darbības, lai to panāktu, bet arī citu personu dzīvībām, jo šāvieni tika izdarīti pa dzīvokļa logu, kurā atradās arī cita persona, kā arī šāvieni tika izdarīti daudzdzīvokļu māju pagalmā un pa daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas ieeju, tas ir, vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Pēc šāvienu izdarīšanas apsūdzētais devās uz savu dzīvesvietu. Cietušo nāve neiestājās no apsūdzētā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo visiem cietušajiem tika sniegta medicīniskā palīdzība,” vēstot par apsūdzētā nodarījuma smagumu, paziņojumā presei raksta prokuratūra.

Prokurore lūdza tiesu par slepkavības mēģinājumu sevišķi pastiprinošos un pastiprinošos apstākļos apsūdzētajam piemērot brīvības atņemšanu uz 18 gadiem, tiesa piesprieda brīvības atņemšanas uz 15 gadiem un sešiem mēnešiem.

Tāpat tiesa Saušam piesprieda samaksāt arī virkni kompensāciju. Raitim: 75 eiro mantisko un 3750 morālo kompensāciju, attiecīgi Tomasam: 160 un 3000 eiro, Jolantai: 981 un 57 750 eiro. Tāpat Saušam jāsedz izdevumi valstij: 400 eiro par advokāta pakalpojumiem un izmaksas cietušajiem: 2250 eiro par Jolantu un 1250 par Raiti, kā arī 4,51 eiro par liecinieku izdevumiem.

Tiesa ir pasludinājusi saīsināto spriedumu, un procesa dalībnieki var tiesai lūgt sagatavot pilnu spriedumu, kuru pēc tam var pārsūdzēt.

Salīdzina ar Brūsu Vilisu

Saušs Rembatē dzīvojis nesen un diezgan noslēgti. Pēc notikušā vietējie viņu ar rūgtu humoru salīdzināja ar slaveno Holivudas aktieri Brūsu Vilisu – abi dzimuši vienā gadā, ir vizuāli līdzīgi. Bet Viliss ir aktieris un viņa spēlētie varoņi šauj tikai filmās, Saušs šaudījies pa īstam…

Saušs kādreiz darbojies tiesībsargājošās struktūrās, pagājušā gadsimta 90. gados bijis Latvijas Dambretes federācijas prezidents un pat pasaules čempions korespondencdambretē, par ko 1998. gadā saņēmis valdības naudas balvu.