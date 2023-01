Negadījums, par kura izraisīšanu no autobusa šofera prasa 3,6 miljonus

Autobuss un džips pēc sadursmes noslīdēja no ceļa, autobuss pēc tam apgāzās. Ekrānuzņēmums no TV raidījuma “Degpunktā”

Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas rajona tiesa Jūrmalā par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu, kurā cieta vairāki cilvēki, vakar piesprieda SIA “VTU Valmiera” autobusa šoferim gadu nosacītu cietumsodu un atņēma autovadītāja tiesības uz četriem gadiem.

Liktenīgajā 2021. gada 1. decembrī bija sniegputenis. Mārtiņš vadīja satiksmes autobusu Valka–Valmiera–Rīga un netālu no Vangažiem pa otro joslu apsteidza militārā transporta kolonu. Autobuss saslīdēja un aizķēra “Mercedes-Benz” džipu. Abi braucamie noslīdēja no ceļa, bet autobuss piedevām vēl apgāzās. Divi džipā esošie karavīri necieta, savukārt no autobusa pasažieriem divi guva vieglas, trīs – vidēja smaguma un divi – smagas traumas.

Krimināllietā par cietušajiem tika atzīti pieci, bet uz tiesu bija ieradies viens smagi cietušais – 37 gadus vecais Jānis. Likteņa sakritība – viņš ir šofera skolasbiedrs un vienaudzis no paralēlās klases.

Autobusa vadītājs Mārtiņš savu vainu notikušajā atzina un tiesa notika bez pierādījumu pārbaudes. Šoferis tiesas pārtraukumā samaksāja arī Jānim izdevumus par advokāti 380 eiro, taču nepiekrita maksāt 3 664 858 eiro, ko vēl pieprasīja cietušais, ko viņš pats bija sadalījis tā: 2 400 000 eiro par veselības kaitējumu, 1 263 000 eiro – morālo kaitējumu un 1858 eiro par materiālajiem zaudējumiem avārijā. Jānis tiesā paskaidroja, kā sarēķinājis tik lielu summu. Viņš visu mūžu būšot invalīds (vienai kājai protēze līdz celim un citas veselības problēmas), tāpēc vēlas piedzīt iztikas minimumu sev un dēlam plus inflācijas procentus. Esot cietis arī morāli: izšķīries ar sievu, cietis un ciešot milzīgas sāpes, ir depresija, visu mūžu vajadzēšot ārstēties un mainīt protēzi. Jāaizmirstot par basketbolu, skriešanu, laivošanu. Pēc avārijas divarpus dienu bijis komā, pirmajos divos mēnešos pārcietis septiņas operācijas ar pilnu narkozi. Bijusi vajadzīga palīdzība, taču viņu neuzmeklējis ne šoferis, ne viņa darba vieta. “Tas bija ļoti smagi, jo mēs visi esam valmierieši, tur maksāju nodokļus,” tiesā teica Jānis.

Cietušā advokāte Krista Milberga savu klientu aizstāvēja ļoti emocionāli, ierosinot apsūdzēto pastāvēt uz vienas kājas, un arī tiesnesi un prokuroru aicināja iejusties cietušā lomā un kādreiz pabraukt autobusā, ko vada tāds šoferis kā Mārtiņš. Par šādu novirzi no juridiskām tēzēm advokāte izpelnījās tiesneses Baibas Jakobsones aizrādījumu. Vienlaikus tiesnese sacīja, ka viņa ļoti labi saprotot cietušā sajūtas.

Prokurors Artis Zariņš lūdza tiesai noteikt apsūdzētajam vienu gadu cietumsodu nosacīti un atņemt tiesības uz četriem gadiem, bet nekādu kompensāciju neizmaksāt. Latvijas tiesiskais regulējums un tiesu prakse nosaka, ka vispirms jāsagaida civiltiesiskā apdrošinātāja izmaksas un tikai pēc tam cietušais, ja nav apmierināts, var vērsties civiltiesā. Advokāte gan aicināja tiesnesi šo kārtību lauzt.

Kaut arī tiesā nenotika pierādījumu pārbaude, cietušais aicināja vērtēt arī šofera darbavietas atbildību. Līdz Raganai Mārtiņš braucis normāli, pēc tam esot izvēlējies laika apstākļiem neatbilstošu ātrumu, iespējams, lai iekļautos laika grafikā.