Iespējams, palielinās nodokli tabakai, alkoholam un azartspēlēm
Domājot par valsts aizsardzību un drošību, daudzās Eiropas valstīs tiek palielināti nodokļi. Latvijā pagaidām tas nenotiek, taču Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) neizslēdz šādu iespēju un TV24 raidījumā „Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāj, ka vispirms tas skartu atsevišķas preču grupas – tabaku, alkoholu un arī azartspēles.
Runājot par inflāciju un dzīves dārdzību, sabiedrībā valda satraukums par nodokļu celšanu. Premjere situāciju raksturo šādi: „Ko mūsu Igaunijas kolēģi un daudzas valstis Eiropā dara, lai atbildētu uz drošības izaicinājumiem? Viņi ceļ pievienotās vērtības nodokli. Pie mums tas ir 21%. Mēs šobrīd nevēlamies celt PNV, bet neizslēdzu, ka atsevišķām preču grupām, piemēram, tabakai un alkoholam varētu celties, arī azartspēlēm mēs varētu ātrāk ieviest nodokli.”
Siliņa uzsver: „Ja gribam kaut kur atlaist, tad jādomā, kā to kompensēt. Valsts budžets veidojas no tā, cik daudz nodokļu mūsu uzņēmēji samaksā Valsts kasē. No tā mēs maksājam algas policistiem, robežsargiem, armijai, neatkarīgajiem medijiem, daudzām veselības vajadzībām, tāpēc mums jāatrod līdzsvars.”