ASV augstākā tiesa dod zaļo gaismu – Tramps atcels juridisko statusu 532 000 imigrantu







ASV Augstākā tiesa piektdien devusi “zaļo gaismu” prezidenta Donalda Trampa administrācijai uz laiku atcelt legālo statusu simtiem tūkstošu imigrantu no Kubas, Haiti, Nikaragvas un Venecuēlas.

Ar šo tiesas lēmumu aptuveni 532 000 cilvēku, kuri ieradās ASV no minētajām valstīm saskaņā ar bijušā prezidenta Džo Baidena sākto imigrācijas iniciatīvu, tagad pakļauti deportācijas riskam.

Saskaņā ar Baidena programmu ASV uz diviem gadiem varēja ieceļot līdz 30 000 imigrantu mēnesī no šīm četrām valstīm, kurās valda smaga situācija cilvēktiesību jomā.

Taču Trampa administrācija centusies tiesās panākt šo aizsardzības pasākumu atcelšanu, un mēneša sākumā jautājums nonāca līdz Augstākajai tiesai.

Valdība lūdza Augstāko tiesu atcelt zemākas instances tiesas rīkojumu, kas aizliedza izbeigt šos pasākumus. Tiesa, kurā dominē konservatīvie tiesneši, atļāva Trampa administrācijai uz laiku atcelt legālo statusu simtiem tūkstošu imigrantu no Kubas, Haiti, Nikaragvas un Venecuēlas, kamēr turpinās tiesiskās cīņas.

Divas Augstākās tiesas tiesneses pauda atšķirīgu viedokli, brīdinot par postošām sekām, ko radītu “gandrīz pusmiljona nepilsoņu dzīves un iztikas līdzekļu sagraušana, kamēr tiek izskatītas viņu juridiskās prasības”.

Šo tiesnešu skatījumā imigrantiem tagad ir divas neapskaužamas iespējas. No vienas puses, viņi var izvēlēties pamest Savienotās Valstis un tādējādi saskarties ar draudiem savās dzimtajās valstīs, šķirties no ģimenes locekļiem un, iespējams, zaudēt jebkādu iespēju saņemt tiesisko aizsardzību, pamatojoties uz savām prasībām. No otras puses, viņi var palikt Savienotajās Valstīs un riskēt, ka viņus drīzumā var izraidīt.

Zemākas instances tiesas, kas aizliedza administrācijai atcelt imigrantu statusu, apgalvoja, ka administrācija rīkojas, pamatojoties uz kļūdainu imigrācijas tiesību aktu interpretāciju.

Tramps savā priekšvēlēšanu kampaņā solīja deportēt miljoniem nelegālo migrantu.