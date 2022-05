Foto: Reuters/Scanpix/LETA

ASV izlūkošanas dati palīdzējuši Ukrainai nogremdēt kreiseri "Moskva"







ASV izlūkdienestu informācija palīdzēja Ukrainas bruņotajiem spēkiem nogremdēt Krievijas raķešu kreiseri “Moskva” Melnajā jūrā, ceturtdien ziņoja ASV mediji.

ASV valdībai tomēr nebija zināms, ka Ukraina plāno nogremdēt šo kuģi, ziņoja laikraksti “Washington Post” un “New York Times”, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem.

ASV pēc Ukrainas armijas pieprasījuma identificēja Krievijas kuģi Melnajā jūrā kā kreiseri “Moskva” un palīdzēja noteikt tā atrašanās vietu, ziņoja telekanāls “NBC News”.

Jau ziņots, ka kreiseris “Moskva” aprīļa vidū nogrima Melnajā jūrā. Ukraina paziņoja un ASV to apstiprināja, ka kuģim bija trāpījušas divas Ukrainas pretkuģu raķetes “Neptun”. Krievija to noliedza, atzīstot tikai to, ka uz kuģa bija izcēlies ugunsgrēks.