ASV Kara studiju institūts: “Vagner” algotņi Bahmutā ir pavirzījušies uz priekšu pilsētas rietumu daļā

Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” karotāji Bahmutā virzās rietumu daļā, teikts ASV Kara studiju institūta (ISW) jaunākajā ziņojumā.

Kopējais Bahmutas garums austrumu-rietumu virzienā ir septiņi kilometri.

Analītiķi norādīja, ka 24.aprīlī publicēti ģeolokācijas dati apstiprina, ka “Vagner” spēki ir nenozīmīgi pavirzījušies uz priekšu dienvidrietumu virzienā no stacijas Bahmuta-2 Bahmutas rietumos.

ISW analītiķi atstāta krievu kara blogeru ziņojumus, ka kaujinieki virzās rietumus virzienā prom no dzelzceļa stacijas, kaujas par kuru ilga vairākas dienas.

Marta beigās ISW ziņoja, ka Krievijas spēki kontrolē ap 65% Bahmutas teritorijas, bet Krievija tagad uzstāj, ka tās kontrolē ir jau vairāk nekā 80% pilsētas.

Yevgeniy #Prigozhin: "Those groups of #Ukrainian troops that are now inside #Bakhmut and are being attacked by us occupy an area of practically one kilometer by two kilometers. So they do not interfere in any way now, and the operational space right up to #Warsaw is already… pic.twitter.com/X8orAiWkmv

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2023