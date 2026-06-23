ASV radikāli maina retoriku pret Krieviju – Tramps brīdina, ka laiks nav Krievijas pusē 0
ASV pēdējās dienās arvien skaidrāk signalizē, ka Krievijai jāsper soļi kara izbeigšanai Ukrainā. Pēc G7 samita, kur Rietumvalstu līderi sprieda par turpmāku spiedienu uz Maskavu un atbalstu Kijivai, līdzīgu vēstījumu Vašingtona paudusi arī ANO Drošības padomē.
ASV pārstāvis ANO Dens Negrea paziņojis, ka Vašingtona turpina atbalstīt Ukrainu tās cīņā par brīvību un suverenitāti. Viņš uzsvēra, ka ASV atbalsta arī Ukrainas iedzīvotājus, kuri cieš Krievijas uzbrukumos civilajai infrastruktūrai un kultūras mantojumam, tostarp triecienos, kuros cietusi Kijivas Pečeru lavra.
Negrea atsaucās arī uz ASV prezidenta Donalda Trampa teikto G7 samita laikā, norādot, ka Krievijai ir jāvienojas par kara izbeigšanu.
“Kā prezidents Tramps skaidri pateica G7 samitā pagājušajā nedēļā, Krievijai jānoslēdz vienošanās. Laiks nav Maskavas pusē,” sacīja ASV diplomāts.
Pēc viņa teiktā, Krievijas armija ik mēnesi cieš ievērojamus zaudējumus — ap 40 000 karavīru kritušo un ievainoto. Negrea arī norādīja uz Krievijas ekonomikas problēmām un uzsvēra, ka Ukraina turpina strauji attīstīt jaunas tehnoloģijas kaujas laukā.
ASV pārstāvis ANO uzsvēra, ka diplomātija un sarunas ir vienīgais ceļš, kā apturēt karu. Viņaprāt, Maskavai vairs nav izdevīgi vilcināties, jo gan militārā, gan ekonomiskā cena par kara turpināšanu Krievijai kļūst arvien smagāka.
Šie izteikumi iezīmē stingrāku Vašingtonas toni pret Kremli. Lai gan ASV iepriekš vairākkārt uzsvērušas nepieciešamību panākt mieru sarunu ceļā, šoreiz vēstījums Maskavai izskanējis īpaši tieši — Krievijai jāpiekrīt vienošanās noslēgšanai, jo laiks tai vairs nestrādā par labu.