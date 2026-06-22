“Burbuļošana” Z-kanālos – Kudors atklāj spriedzi Krievijas kara atbalstītāju vidū 0

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LA.LV
0:59, 23. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas iekšējā informatīvajā telpā kļūst redzama arvien lielāka spriedze un neapmierinātība, tostarp tā dēvēto “Z-blogeru” vidū, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda ārpolitikas pētnieks un Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes docētājs Andis Kudors.

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Viņš skaidro, ka līdz šim prokremliskie kara atbalstītāji bieži vien kritizējuši Krievijas militāro vadību par nepietiekami straujiem panākumiem Ukrainā, pieprasot agresīvāku rīcību un ātrāku kara iznākumu.

Kudors norāda, ka šajā vidē parādās arvien asāka retorika, kurā tiek apšaubīta līdzšinējā kara stratēģija, lai gan šie paši cilvēki iepriekš aktīvi atbalstījuši Krievijas agresiju. Daļa no šiem komentētājiem jau iepriekš nonākuši konfliktā ar varas iestādēm vai tikuši ierobežoti.

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Eksperts uzsver, ka Krievijas politiskajā sistēmā publiska kritika joprojām ir riskanta, tāpēc šādas izpausmes var tikt kontrolētas vai izmantotas arī iekšpolitiskos mērķos.

Viņš piebilst, ka Krievijas publiskajā telpā pēdējā laikā arvien biežāk parādās arī vārds “miers”, kas iepriekšējos gados praktiski nebija dzirdams oficiālajā diskursā.

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