Tā lēnām kļūst par izolētu teritoriju! “The Times” vēsta par satraucošu kampaņu, ko krievi slepeni īsteno Ukrainā 0
Britu laikraksts “The Times” vēsta, ka Ukraina ir būtiski aktivizējusi dronu kampaņu, lai izolētu okupēto Krimu. Pēc triecieniem naftas infrastruktūrai abās Kerčas šauruma pusēs Krievijas varasiestādes bija spiestas ierobežot degvielas pārdošanu pussalā.
Tas vairs neesot atsevišķu uzbrukumu kopums, bet gan plāns sistemātiski pārraut Krimas apgādes maršrutus, vēsta “Dialog.UA”, atsaucoties uz “The Times”.
Kijiva neslēpj, ka galīgais plāns ir pilnībā atgriezt pussalu no Krievijas un padarīt to par “salu”. Viena no galvenajām apgādes artērijām joprojām ir tā dēvētais Krimas tilts, kas pagaidām vēl funkcionē.
Ukraina rīkojas plašāk no visām pusēm — pārrauj pussalas savienojumus, spridzinot un bojājot tiltus. Iepriekš Ukrainas Bruņoto spēku triecieni noveda pie Čongaras tilta slēgšanas. Tas ir daļa no autoceļa R-280, kas savieno Rostovu pie Donas ar Simferopoli caur okupētajām Ukrainas dienvidu teritorijām.
Tāpat bojāti arī citi tilti, kas Krievijai nodrošināja alternatīvus maršrutus no Ziemeļkrimas uz Hersonas apgabalu. Uguns kontrole pār sauszemes ceļiem padara jebkura kravas transporta pārvietošanos uz pussalu ārkārtīgi bīstamu.
Vakar tika uzspridzinātas arī prāmju paliekas, kas iepriekš nodrošināja kravu pārvadājumus pāri Kerčas šaurumam. “The Times” norāda, ka Ukraina arvien vairāk apgrūtina kravu piegādes uz pussalu.
Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veica triecienus naftas bāzei Kerčā un naftas transportēšanas terminālim Krasnodaras novadā. Pēc tam Kerčas tilts, kuru Putins personīgi atklāja 2018. gadā, uz laiku tika slēgts.
Laikraksts vērtē, ka uzbrukumi varētu būt plānoti tā, lai piespiestu Krievijas loģistiku vēl vairāk paļauties uz Kerčas tiltu un pārceltuvēm. Tieši šis rajons pēc tam kļuva par Ukrainas dronu mērķi.
Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka degvielas uzpildes stacijas pussalā apturējušas degvielas pārdošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Degviela turpmāk būšot jāsaņem tikai valsts struktūrām, kas atbild par vitāli svarīgiem pakalpojumiem un drošību.
Novērotāji norāda, ka Ukraina soli pa solim pārvērš Krimu par salu Krievijas armijai: tilti, degviela, pārceltuves un sauszemes maršruti vienlaikus nonāk arvien lielākā spiedienā.