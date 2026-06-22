“Kā tas ir iespējams?” Solovjovs tiešraidē izrāda patiesu sašutumu par Putinu 0
Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs ēterā paziņojis, ka darbi pie dambju būvniecības tiltu aizsardzībai esot apstājušies, jo Krievijai trūkst naudas. Līdzekļu nepietiekot pat jaunām pretgaisa aizsardzības sistēmām.
“Agentstvo” raksta, ka Krievijas propagandists Solovjovs pirmo reizi vienā no lielākajiem Kremļa televīzijas kanāliem atzinis — Krievijai rodas nopietnas problēmas ar naudu karam.
Savā raidījumā viņš paziņoja, ka darbi pie dambju būvniecības, kas paredzēti tiltu aizsardzībai pret Ukrainas triecieniem, ir apstājušies, jo “naudas nav”. Kremļa propagandai tas ir ass signāls: pat rekordlielu militāro tēriņu apstākļos līdzekļu vairs nepietiek galvenās infrastruktūras aizsardzībai.
“Tagad mēs būvējam dambjus, lai aizsargātu tos tiltus, kuriem uzbrūk ukraiņi, lai pārrautu mūsu infrastruktūru. Būvējam dambjus. Bet pēdējās pāris dienās darbu nav — naudas nav. Kā tas ir iespējams? Ā, jā. Mēs taču nedrīkstam, pasarg Dievs, uzdzīt inflāciju… Vai tad inflācija deva triecienu Maskavai? Jautājums ir — kāpēc atlidoja? Tāpēc, ka mums vajag modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas mums ir, bet tās vajag paplašināt,” sacīja Solovjovs, faktiski atzīstot, ka naudas nepietiek pat pretgaisa aizsardzībai.
Viņš problēmu saistīja ar Krievijas Centrālās bankas politiku, kas uzturot Krievijas ekonomikai “slepkavniecisku” bāzes procentu likmi. Pēc Solovjova versijas, ekonomiku nedrīkstot “atdzesēt”, jo Krievijai nepieciešama nauda pretgaisa aizsardzībai, dambjiem un militāro izstrādņu paplašināšanai.
“Vai tad inflācija deva triecienu Maskavai? Jautājums ir — kāpēc atlidoja? Tāpēc, ka mums vajag modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas,” paziņoja viņš.
Šie vārdi īpaši zīmīgi izklausās plašākā kontekstā. Pēc “Bloomberg” datiem, Krievijas aizsardzības izdevumi šogad varētu būt par četriem līdz pieciem triljoniem rubļu lielāki nekā plānots — gandrīz par 40%.
Ekonomists Jānis Kluge iepriekš vērtējis, ka šā gada pirmajā ceturksnī gandrīz katrs otrais federālā budžeta tēriņu rublis jau tika novirzīts militārām vajadzībām.
Novērotāji norāda, ka Solovjovs būtībā skaļi pateicis to, ko Kremlis parasti cenšas slēpt: karš kļuvis tik dārgs, ka naudas sāk pietrūkt pat tiltu aizsardzībai, uz kuriem balstās Krievijas loģistika.