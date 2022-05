Foto: SHUTTERSTOCK

ASV zinātnieks brīdina par citplanētiešu invāziju Ieteikt







Vilnis Ābele, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Lai kā arī censtos dažādi zākātāji un izņirgātāji, tomēr tas nav traucējis ar pasaules slavu apveltītajam zinātniekam, bijušajam ASV armijas un uzņēmuma Boeing inženierim Frederikam Portigalam nākt klajā ar materiāliem, kuros viņam, izmantojot speciālu teleskopu, izdevies nofiksēt ar ātrumu 48 000 kilometru stundā lidojošu 250 metrus diametrā lielu šķīvjveida NLO.

Viņš arī uzsvēris, ka tas esot tikai viens no neskaitāmiem fiksētajiem tamlīdzīgajiem objektiem, un tas viss kopumā skaidri apliecinot to, ka citplanētieši jau atrodas uz mūsu planētas. Katrā ziņā viņa piedāvātos materiālus ASV Nacionālā gaisa un kosmiskās izlūkošanas aģentūra (NASIC) atzinusi par pilnībā autentiskiem.

Ļoti īpaša citplanētiešu saskatīšanas tehnoloģija

Vēstīts, ka Portigals attiecīgos attēlus ieguvis, izmantojot hiperspektrālās vizualizācijas teleskopu. Šo metodi, kas pazīstama arī kā attēla spektroskopija, pētnieki izmanto nolūkā identificēt minerālus, virszemes augus, kā arī mākslīgos materiālus un ainavas. Un to izmanto arī nesen darbību uzsākušajā Džeimsa Veba kosmiskajā tele­skopā, kas ļaus ļoti dziļi ielūkoties Visumā. Savukārt pats Portigals uzskatāms par vienu no pasaules vadošajiem pētniekiem, kuram ir visplašākās zināšanas un pieredze darbā tieši ar šādu tehniku.

Portigals bija atbildīgs par tehnoloģiskās ķēdes izstrādāšanu Fourier Transform Hyperspectral Imager (FTHSI) – pirmajam hiperspektrālajam sensoram, kuru orbītā palaida ASV armijas pētnieciskā laboratorija. Viņš izveidoja matemātisko modeli kosmisko novērojumu imitācijai, kādas veic, izmantojot Landsat 7 sarūpētos datus. Viņš arī vadījis ASV Lauksaimniecības ministrijas sponsorēto pētījumu saistībā ar hiperspektrālās vizualizācijas novērtējumu nolūkā konstatēt Pīrsa slimību Kalifornijas vīnogulājos. Un vēl pirms Boeing Portigals iepriekš strādājis arī ASV armijas pētnieciskajā laboratorijā, Nacionālajā zinātnes fondā un uzņēmumā Northrop Grumman.

Šis pieredzējušais un ar patiesu autoritāti apveltītais zinātnieks tagad nācis klajā ar vēstījumu, ka caur noteiktu portālu Zemi mēdz apmeklēt gigantiski citplanētiešu kuģi. Gluži precīzi viņš teicis: “Nebūtu nekāda plazmas lauka, ja tie atrastos sinhronā orbītā ārpus atmosfēras. Jo zemāk tie atrodas atmosfērā, jo lielāka enerģija tiem jāpatērē, lai šķistu atrodamies zvaigznes atskaites sistēmā. Tāpēc, manuprāt, tie atrodas jonosfērā, kas dod man iespēju tā dēvētā mātes jeb bāzes kuģa plazmas lauka platumu novērtēt ar aptuveni 250 metriem.” Portigals arī piebildis, ka šie citplanētieši izmanto īpašas tehnoloģijas, kas dod iespēju ceļot cauri tā dēvētajām kosmiskajām kurmju alām, un šie plazmveidīgie NLO Zemes virsmas tuvumā spēj attīstīt līdz 48 000 kilometru stundā lielu ātrumu.

Portigala teleskops iemūžinājis patiešām pārsteidzošu plazmveida objektu uzrašanos, pārvietojoties prātam grūti aptveramā ātrumā Petroglifas apkaimē ASV pavalsts Ņūmeksikas Albukerkā. Var piebilst, ka Portigala teleskops izvietots turpat netālu esošajā Sendiheitsā, un tā jauda nodrošina līdz 25 kilometriem tālas teritorijas novērošanu.

Drīz pēc tā, kad ASV valdība bija izskatījusi Kongresam iesniegto ziņojumu par neatpazīstamām gaisa parādībām (būtībā – tie paši NLO), Portigals nāca klajā ar paziņojumu par to, ka gan valdības attieksmē, gan tostarp arī jau pašā Kongresa ziņojumā kata­strofāli pietrūkstot būtisku detaļu saistībā ar jēdzienu “ārpuszemes”, jo sevišķi ņemot vērā tos faktus un dokumentus, kurus viņš pats iesniedzis attiecīgajām iestādēm.

Portigals turpina: “Tāpēc esmu spiests tiešā veidā vērsties pie sabiedrības, jo cilvēkiem tas jāzina. Valdības rīcībā tagad ir pietiekami daudz datu, kas skaidri pierāda to, ka mūsu pasaulē regulāri iekļūst gigantiski citplanētiešu bāzes kuģi, kuros atrodas mazāka izmēra lidaparāti, kas attiecīgi atlido līdz Zemei un tur paliek. Savukārt bāzes kuģi aizlido, lai atkal atgrieztos ar jaunu kravu. Tas tā notiek vismaz kopš 2008. gada, kad mēs pirmo reizi fiksējām šo uzrašanos… Militāristiem un valdībai ir visa nepieciešamā informācija, un turklāt viņi paši tagad arī var novērot citplanētiešu eks­pansijas turpināšanos uz Zemes. Jautājumi ir vismaz divi: kādā nolūkā citplanētieši uz mūsu planētu nogādā tik daudz savu kuģu, un kāpēc mūsu valdība par to joprojām klusē?”

Ko tik izmisīgi cenšas no mums slēpt

Tostarp Portigals arī atklājis, ka ASV Aizsardzības ministrija izveidojusi speciālu hiperspektrālo teleskopu, kuru šajā resorā tieši tā arī dēvējot – par “binokli citplanētiešu medīšanai”, un tā tehnoloģija esot balstīta paša Portigala izstrādātajā teleskopā, tikai tagad par aptuveni 750 000 ASV dolāru pilnveidota vienā no ASV armijas pētnieciskajām laboratorijām.

SHUTTERSTOCK ilustrācija

Portigals arī paskaidroja, ka videoieraksts ar attēliem no viņa personīgā teleskopa publicēts tīmekļa platformā, kas izmanto tā dēvēto blokķēžu tehnoloģiju nolūkā novērst manipulācijas ar pierādījumiem. Attiecīgais videoieraksts sākas ar koncentrāciju uz baltu sfēru – tādas mirdzošas bumbas debesīs ļoti bieži novēro NLO uzrašanās aculiecinieki, taču parasti viņi nekad neredz to, kas apslēpts aiz šā plazmas ekrāna. Vienkāršāk izsakoties, vienā redzamā vietā savāktā intensīvā enerģija ar neapbruņotu aci izskatās kā spēcīgi apgaismota bumba. Tiklīdz Portigala iekārtas sensors spēj izanalizēt plazmu un novērtēt gāzu apjomu, kļūst iespējams izveidot aiz plazmas apvalka paslēptā objekta ainu, uzrādot īstenās aprises piramīdveida un dažādu citu formu NLO, kurus uz Zemes nosūtījuši citplanētieši no saviem lielajiem bāzes–mātes kuģiem.

Tālāk Portigals skaidrojis, ka savulaik viņš savu tehnoloģiju izgatavojis gluži oficiāli, praktiski pildot militāristu pasūtījumu un saņemot valdības finansējumu, visiem iesaistītajiem labi apzinoties, ka ar šīs tehnoloģijas palīdzību iespējams fiksēt citplanētiešu kuģus. Tagad militāristi to vēl uzlabojuši, jo atkal tam piešķirti valsts līdzekļi un vispārējs atbalsts. Un tas taču nevar nozīmēt, ka tur “puikas vienkārši niekojas un šķiežas ar valsts līdzekļiem”, vai ne? Kāpēc tādā gadījumā to visu turpina slēpt no sabiedrības?

Iespējamie varianti varētu būt dažādi. Varbūt citplanētieši ieradušies patukšot Zemes derīgo izrakteņu krājumus, ar kādu iepriekš par to vienojoties? Bet neviens jau arī nevar zināt to, kas īsti atrodas šo “mazo” kuģu kravā, ko citplanētieši regulāri nogādā uz Zemi. Un, kā vairākkārt uzsvēris Portigals, runa nav par vienu vai pat tikai dažiem lielajiem bāzes kuģiem. Gluži otrādi – no cilvēku acīm slēpti, izmantojot nezināmas specifiskās maskēšanās tehnoloģijas, tie, visdrīzāk, uzrodas regulāri un pārsteidzoši lielā skaitā.

“ASV oficiāli jau atzinušas NLO eksistēšanu. Un tas ir ļoti labi. Taču, ja jau pateikts “A”, jāpasaka arī “B”. Jālikvidē jebkādas šaubas par novēroto objektu piederību, un saistībā ar visu atzīto Pentagons diemžēl nav lietojis apzīmējumu “ārpuszemes”. Turklāt tas viss tā notiek apstākļos, kad jau kopš 2008. gada viņi tur faktiski ikdienā novēro mūsu pasaulē ierodamies citplanētiešu kuģus!”

Noslēgumā var piebilst, ka šo informāciju plašsaziņas līdzekļos Portigals sāka izplatīt 2021. gada 29. oktobrī.