“Atceries kārtīgi paēst pirms lielā uznāciena!” Atvara izplūst asarās, pirms pusfināla saņemot video sveicienu no saviem mīļajiem 0

18:47, 14. maijs 2026
Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve – dziedātāja Atvara – ar dziesmu “Ēnā”, liecina informācija konkursa tīmekļvietnē.

Latvijas pārstāve uzstāsies ar devīto kārtas numuru. Līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.

Neilgi pirms pusfināla Atvara saņēmusi kādu īpašu pārsteigumu – video sveicienu no daudziem sev mīļiem un zināmiem cilvēkiem. To skatoties, dziedātāja neslēpj aizkustinājuma asaras. Kā var noprast, cilvēki, kuri ierunā sveicienu, ir tuvi draugi un ģimenes locekļi, bet savu sakāmo teikuši arī vairāki Latvijā zināmi mūziķi.

Ģimene novēl, lai Liene tic sev, tad viss izdošoties. Aija Andrejeva atgādina, ka šis ir piepildījies Lienes sapnis, viņa no visas sirds novēl līdz kaulam izbaudīt šīs trīs minūtes uz skatuves.

Sveicienā piedalās arī grupa “Kaut kaili”, Liene nosaka, ka ļoti mīl šo grupu. “Kaut kaili” saka, ka zina, ka Atvara nepaliks ēnā.

Sev raksturīgajā manierē – ar smaidu – sveicienu ierunājis arī Fiņķis: “Gribēju pateikt tikai pašu, pašu svarīgāko: daudz nevazājies gar lielo skatuvi, jo tur ir ļoti skaļš un tev nogurs austiņas. Un vēl atceries kārtīgi, kārtīgi paēst pirms lielā uznāciena, jo tukšā dūšā nevar kāpt uz šitādām skatuvēm, ja? Tikai uz augšu! Un lai tev viss izdodas!”

Lieni līdz sirds dziļumiem aizkustina arī Māras Upmanes-Holšteines sveiciens, kurā viņa atklāj, cik ļoti lepojas ar šiem panākumiem. Viņa atgādina, ka Liene jau ir mūsu visu uzvarētāja.

Pēc sveiciena noklausīšanās Atvara neslēpj, ka šie sveicieni viņai iedeva mieriņu, ka visi savējie ir blakus un tur īkšķus. Satraukums esot, bet viņa centīsies elpot un noturēties.

