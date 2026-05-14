Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Kārojas zivi? Pamēģini šo recepti – cepta forele ar šampinjoniem un fenheli 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
18:00, 14. maijs 2026
Fenheļa apiņu, kas atgādina dilles, smaržu var salīdzināt ar anīsu. Bet ēdienam pievieno fenheļa sīpolu, nolobot stiegraino ārējo virskārtu.

Sastāvdaļas

2 upes foreles
1 fenheļa galviņa
200 g šampinjonu
puscitrons
1 ēdamkarote sviesta
glāze baltvīna
glāze buljona
sāls, malti melnie pipari
daži estragona zariņi

Pagatavošana

Foreles izķidā, izņem žaunas. Uzbārsta sāli, piparus un samaisa. Fenheli sagriež strēmelēs, citronu plānās šķēlītēs, estragonu saplucina. Pievieno mīksta sviesta gabaliņu un visu sajauc.

Liek katlā vai dziļākā pannā kā pamatkārtu. Uz tās gulda foreles (var sagriezt uzreiz jau porciju gabalos), virsū liek uz pusēm sagrieztus šampinjonus. Pārlej vīnu un buljonu, liek uz plīts un uzvāra. Tad uzliek vāku, liesmu samazina līdz minimumam un lēni sautē aptuveni 20 minūtes, līdz zivs mīksta

Ja nepatīk fenheļa garša, to var aizstāt ar puraviem, burkāniem, sīpoliem vai citiem dārzeņiem.

Fenheli izmanto

Zivju ēdieniem.

Sēklas piestāv dažādām marinādēm, liellopa gaļas ēdieniem.

Sēklas pievieno zupām, īpaši svaigu vai skābētu kāpostu, un maizei.

Pievienots trekniem ēdieniem, tas aktivizē gremošanu.

Svaigu fenheli griež salātos kopā ar olīvām un citrusaugļiem, āboliem, avokado.

