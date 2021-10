Foto: EPA/Scanpix/LETA

Noskaidrots, cik daudz senioru aizvien nav saņēmuši poti pret Covid-19







Lai gan pēdējā mēneša laikā vismaz ar vienu vakcīnas pret Covid-19 devu sapotēti aptuveni 57 000 senioru vecumā virs 60 gadiem un šobrīd kopumā šajā vecuma grupā vismaz 335 000 no aptuveni 527 000 iedzīvotāju ir vakcinēti, poti aizvien nav saņēmuši 192 000 senioru virs 60 gadiem.

Kā aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā, starp cilvēkiem virs 50 gadiem visvairāk mēneša laikā savakcinēti iedzīvotāji vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem, kurās vakcinācijas aptvere tuvojas 70% no cilvēku skaita attiecīgajās vecuma grupās.

Kamēr iedzīvotāju vecumā no 70 līdz 79 gadiem vakcinācijas aptvere – 65% – ir tikai nedaudz zemāka nekā abās iepriekš minētajās vecuma grupās, vecāko senioru – vecumā no 80 līdz 89 gadiem – vakcinācijas aptvere šobrīd ir 52%. Vienlaikus iedzīvotāju vecumā no 90 gadiem vidū vakcinācijas aptvere aizvien saglabājas īpaši zema – 33%.

“Aicinām ikvienu atbalstīt tuvākajā ģimenes un draugu lokā esošos seniorus, vēl vienu reizi pārrunājot nepieciešamību vakcinēties pret Covid-19 un vajadzības gadījumā palīdzot nokļūt līdz tuvākajam vakcinācijas punktam. Esam pateicīgi visiem, kas iesaistās – ģimenes ārstiem, kuri personiski uzrunā seniorus, nevalstiskajām organizācijām, nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, bruņotajiem spēkiem un pašvaldībām,” akcentē Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Šobrīd lielākās senioru vakcinācijas aptveres vecumā no 80 līdz 89 gadiem ir Valmieras un Varakļānu novadā, kur 62% senioru šajā vecuma grupā ir pabeiguši vakcinācijas kursu.

Vecuma grupā virs 70 gadiem vislielākie rādītāji ir Valmieras novadā, kur vakcinācijas kursu ir pabeiguši ir 71% senioru šajā vecuma grupā, bet Tukuma un Valkas novados – 69%. Vecumā no 60 līdz 69 gadiem augstākie vakcinācijas aptveres rādītāji ir Smiltenes novadā, kur vakcināciju ir pabeiguši 74% un Alūksnes novadā, kur to veikuši 73% senior šajā vecuma grupā.

Vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotāji var saņemt pie saviem ģimenes ārstiem (no 1.oktobra ģimenes ārstiem obligāti ir jānodrošina vakcinācija vai vismaz jāsazinās ar saviem pacientiem un jāvirza pie vakcinācijas veicējiem) un ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros. Latvijā darbojas 12 vakcinācijas centri, kā arī vakcinācijas punkti tirdzniecības centros, notiek izbraukuma vakcinācijas Latvijas novados un Rīgas apkaimēs. Tāpat no pirmdienas Rīgas apkaimēs izvietoti astoņi vakcinācijas punkti.