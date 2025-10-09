“Atskaitot Siguldu, kur Vidzemes pusē rudeni paskatīties?” Dalies ar padomu, lai Siguldā nav sastrēgumu! 0
“Atskaitot Siguldu, kur Vidzemes pusē ieteiktu rudeni paskatīties? Mums Valmierā ir ļoti skaisti un tomēr prasās kaut kur aizbraukt pastaigāties,” šāda, jāsaka, – aktuāla diskusija aizsākta vietnē Threads.
Zelta rudens Latvijā ir laiks, kad pirmās salnas ietērpj kokus košās krāsās, un daudzi steidz baudīt šos krāšņos skatus. Īpaši Siguldā – tā ir rudens galamērķis numur viens jau gadu desmitiem.
Tomēr šī popularitāte rada garum garus sastrēgumus ik gadu – kilometriem garas auto rindas uz Siguldu ir ierasta parādība, radot neērtības un beigās arī tūristiem vilšanos: stāvvietas pilnas, kafejnīcas pilnas, pastaigu takas arī pilnas cilvēku.
Tāpēc daudzi arvien biežāk meklē alternatīvas vietas, kur izbaudīt rudens burvību bez pūļiem un satiksmes haosa. Tādas vietas kā Gaujas Nacionālais parks ārpus Siguldas, Kuldīgas apkārtne ar Ventas rumbu, Tērvetes dabas parks vai Alūksnes un Cēsu apkaime piedāvā tikpat elpu aizraujošus skatus, kur var mierīgi izbaudīt zelta rudeni bez drūzmēšanās. Lūk, komentētāju ieteikumi!
– Smiltene ir labs variants valmieriešem – Vecais parks un ne tikai.
– Oii, biju aizmirsusi par to fantastisko parku. Atceros, kad pirmo reizi to netīšām atklāju, biju tiešām pārsteigta, cik tas skaists 😀
– Jā, Alūksni iedomājos, bet nekad rudenī neesmu bijusi, būtu interesanti.
– Gan pilsētā, gan Veclaicenē ir skaisti, īpaši šobrīd. Tas rudens prieks Alūksnes pusē ir īss.
– Smiltene ir ļoti skaista vieta, kura paliks sirdī mūžīgi. Vieta kur uzaugu.
– Cēsis, Līgatne, Valmiera, Mazsalaca.
– Varētu šīs visas vietas road tripā izbraukāt vienā dienā 😀
– Šorīt Cēsīs pilsēta ir skaisti iekrāsojusies
– Cēsīs ir super! Visus var aicināt pie mums!
– Rauna noteikti.
– Pie Raunas Staburaga ir “rudenīgi” 😀 , ir ko redzēt? Domāju, ka drīzāk uz Raunas pilskalnu. Tur skaisti rudeņos.
– Alūksne. 🙂🧡
– Ape, Ērgļi, Alūksne, Gaujiena
– Cēsis, Alūksne,Smiltene,.
– Līgatne