FOTO. “Ziemassvētku vecīt, tavs palīgs un slēpes ir pie mums!” Policijas atrasto mantu klāsts pārsteidzis pat pašus likumsargus 0
Vai arī jums kādreiz ir gadījies kaut ko pazaudēt? Piemēram, telefonu, austiņas, somu… vai varbūt pat Ziemassvētku brieža figūru vai distanču slēpes? Izrādās, ka gan daudzas ikdienišķas, gan varbūt nedaudz neparastas lietas ik dienu nonāk Valsts policijas rokās.
Valsts policija savos sociālajos tīklos dalījusies ar atrasto mantu kolekciju, aicinot atsaukties īpašniekus un atgūt pazaudēto. Publicētajās fotogrāfijās redzams visai raibs priekšmetu klāsts- no sadzīviskām lietām līdz pat tādām, kas liek uzdot jautājumu – kā gan var nepamanīt, ka šāda lieta ir pazudusi?
“Ziemassvētku vecīt, tavs palīgs un slēpes ir pie mums! Tāpat kā gleznas, telefoni, austiņas, atslēgas, somas un vēl daudz kas cits. Valsts policijā ik dienu tiek saņemtas atrastās mantas, kurām tiek meklēti īpašnieki, un nereti atrastās mantas rada izbrīnu arī mums. Visas atrastās mantas ir pieejamas apskatei Valsts policijas mājaslapā. Ja pamani kādu no sev piederošām lietām, dodies uz norādīto policijas iecirkni un atgūsti pazaudēto!” vēsta Valsts policijas ieraksts sociālajā tīklā “X”.
🎅🏼 Ziemassvētku vecīt, tavs palīgs un slēpes ir pie mums! Tāpat kā gleznas, telefoni, 🎧 austiņas, atslēgas, 🧳 somas un vēl daudz kas cits.
Valsts policijā ik dienu tiek saņemtas atrastās mantas, kurām tiek meklēti īpašnieki, un nereti atrastās mantas rada izbrīnu arī mums.… pic.twitter.com/WG80tDpX1M
— Valsts policija (@Valsts_policija) November 28, 2025