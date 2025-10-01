Eksperts iesaka rudenī likt sāls bļodiņu uz palodzes: tas var pasargāt veselību un pat glābt dzīvību 0
Kad iestājas rudens un temperatūra lēnām krītas, daudzi mājokļi nākamajos mēnešos cīnīsies ar toksisko melno pelējumu.
Tomēr eksperti uzsver, ka vienkārša un lēta metode var palīdzēt apturēt sēnīšu augšanu un uzlabot ģimenes veselību. Var šķist dīvaini, taču speciālisti iesaka uz palodzes novietot nelielu sāls bļodiņu.
Šī vienkāršā metode palīdz samazināt mitruma uzkrāšanos, kas ļauj toksiskajam melnajam pelējumam attīstīties, ziņo “Daily Mail”.
“Pastāvīga kondensāta uzkrāšanās mājoklī nav nekas labs, un dažos gadījumos tas var veicināt pelējuma veidošanos, kas ir bīstami jūsu ģimenei,” saka Endijs Elliss, mājas un dārza eksperts no Anglijas.
“Vienkārši aizpildiet seklu bļodiņu vai nelielu burciņu ar sāli – tas ir ļoti viegli un neprasa nekādas pūles.”
Vai metode patiešām darbojas?
Mājas gaisā vienmēr ir neliels ūdens tvaiku daudzums, ko rada ēdiena gatavošana, duša, veļas mazgāšana vai pat elpošana. Rudenī un ziemā mēs pamanām ūdens pilienus uz logiem – tas ir kondensāts, kas veidojas, kad ūdens tvaiki saskaras ar auksto stiklu.
Lielākā daļa toksiskā melnā pelējuma mājās rodas tieši kondensāta dēļ, kas rada ideālu vidi sēnītēm. Pelējuma sporas ātri vairojas uz mitrām virsmām – ne tikai logiem, bet arī sienām, griestiem, caurulēm u.c. Tas ne tikai izskatās neestētiski, bet arī var kaitēt veselībai.
Saskarē ar toksisko pelējumu cilvēks var kļūt uzņēmīgāks pret elpceļu infekcijām, astmu un, retos gadījumos, tas var būt pat dzīvībai bīstams.
Kā sāls palīdz?
Eksperti iesaka sāli kā “higroskopisku” vielu – tas nozīmē, ka tas uzsūc mitrumu no apkārtējās vides. Ideja ir tāda, ka bļodiņa ar sāli piesaista ūdens tvaikus pirms tie paspēj sasniegt logu, tādējādi novēršot kondensāta veidošanos.
“Sālim piemīt spēja dabiski uzsūkt mitrumu no gaisa un to izžāvēt,” saka Endijs Elliss.
“Kad tvaiki tomēr saskaras ar stiklu, kondensāta pilieni veidojas daudz retāk. Sāls daudzums ir atkarīgs no loga lieluma – lielākam logam vajadzēs vairāk sāls, bet parasti pietiek ar vienu nelielu bļodiņu.”
“Jūs zināsiet, kad sāli nomainīt – tas kļūs mitrs un sāks salipt kopā,” piebilst Elliss.
Vienīgais ierobežojums: sāls efektīvi uzsūc mitrumu tikai tad, ja gaisa relatīvais mitrums ir virs 74%. Vidējais mitrums britu mājokļos ir ap 50%, tāpēc metode var nedarboties visur, ja gaisā nav pietiekami daudz tvaiku.
Citi pārbaudīti veidi, kā novērst melno pelējumu
Viens no efektīvākajiem veidiem ir telpu regulāra vēdināšana. Tas ļauj mitram, siltam gaisam izplūst no telpas un to aizstāt ar sausāku, vēsāku ārējo gaisu.
Tomēr briti ziemā bieži baidās atvērt logus, jo tas ļauj izplūst siltumam.
Ja vēlaties cīnīties ar pelējumu aukstajos mēnešos, sāls bļodiņas metode noteikti var būt izmēģināšanas vērta. Tas maksā tikai dažus gramus sāls, kas ir niecīga cena cīņā pret pelējumu uz sienām un virsmām.