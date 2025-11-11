FOTO. Lāčplēša dienas noskaņās! Patriotiski un ar mīlestību izdejots ģenerālmēģinājums “Indulis un Ārija. Dzirnām 40” 0
Patriotiski, emocionāli un ar mīlestību izdejots “Indulis un Ārija. Dzirnām 40” lieluzveduma ģenerālmēģinājums. Skatītājus gaida divas pirmizrādes un tikai šodien, vienīgo reizi, Lāčplēša dienā – plkst. 13.00 un 19.00 “Xiaomi” Arēnā.
Agra Daņiļeviča deju skolas “Dzirnas” stāsts aizsākās 1985. gada Krimuldas vidusskolā, taču šodien tā ir akreditēta mācību iestāde Rīgā.
“Dzirnu” radošais lidojums un tehniskā varēšana bieži stiepjas tālu ārpus obligātā repertuāra, taču šajā lidojumā nemainīgi tiek saglabātas latviskās pamatvērtības un mīlestība pret deju. “Dzirnu” moto – dejot ir laime!
Režisors Intars Rešetins-Pētersons uzsver: “Man tas ir liels notikums – veidot šo stāstu kopā ar savu deju skolotāju, kā arī redzēt dejā atkal tos māksliniekus, kurus savā laikā esmu apbrīnojis. Mēs visi vēlamies Latvijai Dzirnu dzimšanas dienā uzdāvināt patriotisku stāstu, kas runā par nāciju, likteni un senčiem – un ir tik ļoti aktuāls arī šodienas ģeopolitiskajā situācijā. Jā, mēs esam tā mazā cilts, kurai jābūt saliedētai, jāstāv uz savām kājām un jāskatās gaišā nākotnē – plecu pie pleca. Pāri visam šajā dejas piedzīvojumā stāv cilvēkmīlestība – mums vienam otru ir vairāk jāiemīl. Šo stāstu mēs stāstīsim caur Pudiķa prizmu, taču akcentu vēlamies likt cilvēkmīlestībā – jo pasaules kontekstā, šķiet, mēs šodien viens otru vairs neprotam mīlēt.”