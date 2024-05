Krievijas triecienā būvniecības preču hipermārketam Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkivā nogalināto skaits pieaudzis līdz 12, bet ievainoto skaits – līdz 43, svētdien paziņoja Harkivas apgabala prokuratūra.

Celtniecības preču hipermārkets “Epicentr”, kas atrodas Harkivas dzīvojamā rajonā, sestdienas pēcpusdienā tika sabombardēts ar divām vadāmajām aviācijas bumbām. Pēc amatpersonu teiktā, hipermārketā tad varēja atrasties vairāk nekā 200 cilvēku. Izcēlās ugunsgrēks 15 000 kvadrātmetru platībā.

Vēlāk Harkivas centrā eksplodēja Krievijas raķete S-300. Pēc jaunākajām ziņām, sprādzienā cietuši 25 cilvēki. Nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām.

Jau vēstījām, ka, pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska domām, ja Ukrainai būtu pietiekami daudz pretgaisa aizsardzības sistēmu un modernu kaujas lidmašīnu, šādi Krievijas triecieni kļūtu vienkārši neiespējami.

“Krievija sestdien, pašā dienas vidū, deva kārtējo brutālo triecienu mūsu Harkivai – būvniecības hipermārketā,” viņš rakstīja.

Pēc valsts vadītāja teiktā, visi dienesti ir uz vietas – cilvēku glābšana un ugunsgrēka dzēšana, kas pilnībā apņēma telpas, 10 tūkstošus kvadrātmetru. Zelenskis atzīmē, ka ir zināms par mirušajiem un ievainotajiem.

Kā ziņoja UNIAN, krievu raķetes ietriecās lielveikalā Harkivā. Sākotnēji tika ziņots par diviem bojāgājušajiem un 11 ievainotajiem. Harkivas mērs Terehovs sacīja, ka ir liels skaits pazudušo cilvēku. Daudzi ievainoti. Acīmredzot uzbrukuma mērķis bija tirdzniecības centrs, kur atradās daudz cilvēku.

Vēlāk Harkivas mērs informēja, ka Harkivā trāpījusi vēl viena rakete raķete S-300 Centrālajā parkā. Informācija par cietušajiem un postījumiem tiek precizēta. Sprādzienā cietuši vismaz 14 cilvēki un nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām.

Bombing the biggest shopping center in the city and the main city park during the day on Saturday is… What exactly? Any thoughts? https://t.co/cy0J3QhS4o pic.twitter.com/bAain3re44

— Anastasiya Paraskevova (@UkrainianAna) May 25, 2024