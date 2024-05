Harkiva, Ukraina. 2024. gada 25. maijs Foto. Scanpis/LETA

VIDEO. “Dodiet mums aizsardzību, glābiet cilvēkus!” Harkivā ar raķetēm uzbrukts hipermārketam Ieteikt







Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska domām, ja Ukrainai būtu pietiekami daudz pretgaisa aizsardzības sistēmu un modernu kaujas lidmašīnu, šādi Krievijas triecieni kļūtu vienkārši neiespējami.

Reklāma Reklāma

Krievijas skartajā Harkivas celtniecības hipermārketā varēja atrasties vairāk nekā 200 cilvēku. Par to Telegram paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis.

“Krievija sestdien, pašā dienas vidū, deva kārtējo brutālo triecienu mūsu Harkivai – būvniecības hipermārketā,” viņš rakstīja.

Pēc valsts vadītāja teiktā, visi dienesti ir uz vietas – cilvēku glābšana un ugunsgrēka dzēšana, kas pilnībā apņēma telpas, 10 tūkstošus kvadrātmetru. Zelenskis atzīmē, ka ir zināms par mirušajiem un ievainotajiem.

Kā ziņoja UNIAN, krievu raķetes ietriecās lielveikalā Harkivā. Sākotnēji tika ziņots par diviem bojāgājušajiem un 11 ievainotajiem. Harkivas mērs Terehovs sacīja, ka ir liels skaits pazudušo cilvēku. Daudzi ievainoti. Acīmredzot uzbrukuma mērķis bija tirdzniecības centrs, kur atradās daudz cilvēku.

Vēlāk Harkivas mērs informēja, ka Harkivā trāpījusi vēl viena rakete raķete S-300 Centrālajā parkā. Informācija par cietušajiem un postījumiem tiek precizēta. Sprādzienā cietuši vismaz 14 cilvēki un nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs. Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside. 2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now. pic.twitter.com/cohZTIfDqF — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) May 25, 2024

Is there any explanation from the White House why Ukraine still doesn’t have enough Patriots to protect Kharkiv? You have your aid voted. What else do you need @POTUS? Tell us the reason Ukrainian civilians are dying pic.twitter.com/YVqrjj0THg — Mark Kaplan (@VsimPohuy) May 25, 2024

Russia keeps bombing Kharkiv unpunished pic.twitter.com/4w9GGm9Lfo — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 25, 2024

Today's Russian strikes on Kharkiv are yet another example of Russian madness—there is no other way to describe it. Only insane people like Putin are capable of killing and terrorizing people in such heinous ways. When we tell world leaders that Ukraine requires adequate air… pic.twitter.com/54lCY0ax3r — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024

Russians fully taking advantage of the Biden Administration's creation of a safe zone in Russia from which they can launch missiles on Ukrainian families while Ukraine is forbidden to strike back. Apartment block in the center of Kharkiv, this afternoon. 11 victims. pic.twitter.com/XAxbZuPqP8 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 25, 2024