Vienā no Sidnejas iepirkšanās centriem ar nazi bruņots uzbrucējs noslepkavojis vismaz sešus cilvēkus, ziņo Austrālijas policija. Viens no sadurtajiem cilvēkiem bija vien deviņus mēnešus vecs zīdainis, kura dzīvību drošsirdīgi divi brāļi centās glābt.

“Mamma ar zīdaini bija sadurti, viņa nāca man pretī un būtībā pameta zīdaini man, jo pati bija smagi ievainota. Mēs palikām ar zīdaini un māti visu laiku, līdz ieradās ātrā palīdzība. Nospiedām sadurtās vietas, lai viņi nenoasiņotu.

Ceru, ka bērniņam viss būs kārtībā!” viens no brāļiem teic. Garāmejošie cilvēki viņu nosauc par varoni.

Otrs brālis stāsta, ka abi bija devušies uz lielveikalu vienkārši iepirkties. Kad sākusies apšaude, sākusies panika un viņi satikuši smagi sadurto māti ar mazo un uzreiz centušies viņai palīdzēt. Klieguši, lai tuvāk esošie cilvēki dod savas drēbes, ar ko apturēt asiņošanu.

Šodien pēcpusdienā diemžēl māmiņa ar zīdaini slimnīcā nomira.

