Princese Keita Midltone ir publiskojusi savu pirmo publisko vēstījumu kopš vēža diagnozes uzstādīšanas. Atsaucoties uz portālu “The Sun“, Velsas princese sociālajos tīklos paziņojusi, ka ir “satriekta un apbēdināta” par šausminošo uzbrukumu Sidnejas tirdzniecības centrā.































































Keita Midltone dažādos brīžos

Pēc tam, kad pasauli satricināja notikušais Sidnejā, kur kāds vīrietis, bruņojies ar nazi, līdz nāvei sadūra sešus cilvēkus tirdzniecības centrā, Keita un princis Viljams platformā “X” rakstīja: “Mēs esam satriekti un apbēdināti par šodienas briesmīgajiem notikumiem Sidnejā. Mēs domās esam kopā ar visiem cietušajiem, tostarp bojāgājušo tuviniekiem un varonīgajiem glābējiem, kuri riskēja ar savām dzīvībām, lai glābtu citus.”

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024