Autovadītāju medicīniskā komisija ir pārbaude, kas jāiziet ikvienam, kas vēlas saņemt vai pagarināt autovadītāja apliecību. Tā palīdz pārliecināties, ka cilvēks ir veselīgs un spēj droši vadīt automašīnu. Komisijā tiek novērtēta redze, dzirde un vispārējā veselība, lai ceļu satiksmē būtu drošāk gan pašam vadītājam, gan pārējiem, taču nereti nākas dzirdēt, ka nekādas drošības garantijas nepastāv, jo pārbaudes kļuvušas ļoti formālas un tiek veiktas pavirši.
Latvijā pirmreizējās un kārtējās veselības pārbaudes jāveic transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju (izņemot velosipēdistus).
Sociālo mediju platformā “Threads” lietotāji uzsākuši diskusiju par šīm pārbaudēm un klausoties pieredzes stāstus nepamet sajūta, ka lielais avāriju skaits Latvijā ar šo varētu būt cieši saistīts.
Anete dalās savās pārdomās un apšauba medicīniskās komisijas kvalitāti. Viņa raksta:
Diskusija turpinās un arī citi cilvēki sāk dalīties savās pieredzēs, kuras nācies pieredzēt veicot šo obligāto pārbaudi.
Mārtiņš dalās savā pieredzē: “Visinteresantākais tajā kompānijā ir narkologs. Pirmkārt, pats izskatijās vakar diezgan nopietni “paņēmis uz krūts”. Otrkārt, kad izlasīju anketu par alkohola lietošanas paradumiem, secināju, ka man tur jāmelo par 99%, ja gribu iziet komisiju. Jo godīgi to diez vai izietu pat katoļu mūķene. Bet kronis visam bija “psiholoģiskā anketa”. Uz jautājumu “vai bieži jūtiet sevī pārdabiskas spējas ” tā vien gribējās ierakstīt ” Nekad. Jo es esmu Visuma valdnieks!”
Dace stāsta, ka arī viņai šovasar radies līdzīgs iespaids – tikai oftalmologs patiesi kaut ko pārbaudījis, savukārt lors vien nedaudz parunājis un pavirši pārbaudījis, vai viņa vispār kaut ko dzird.
Arī Edītei ir interesanta pieredze: “Man arī tas palika atmiņā. Toreiz ieeju pie psihiatra, un viņa jautā: “Autovadītāja apliecībai?” Uzliek parakstu. Es saku: “Tas būs viss?” Viņa: “Jā, ko jūs gaidījāt?” Es: “Kā jūs zināt, ka esmu normāla?” Viņa: “To var redzēt.” Un tad es pateicu paldies un nodomāju, ka katrs trešais, kas nāk pa ielu pretī, izskatās normāls, bet patiesībā izrādās visādi.”
Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Ar acu ārstu man arī pēdējoreiz bija interesanti. Perfekti visus burtiņus nosaucu, kad gribēja atzīmēt, ka viss ok, tad teicu, ka, ja nu kas, tad man ir lēcas 😅 likās jancīgi melot, ja pirms tam man vienmēr bija ieraksts, ka obligāti brilles/lēcas jālieto.”
“Es pēdējās reizes pie ģimenes ārsta nokārtoju komisiju, bet kad biju pie narkologa tas bija jautrs čalis, prasīja vai ko lietoju, teicu nē. “Tas bija retorisks jautājums” – zīmogs un ej tālāk.”
“Pirms pāris gadiem, izejot pārbaudi 1. slimnīcā, šķiet, no 5 speciālistu komisijas laikam tikai 2 šķita, ka reāli pacenšas kaut ko pārbaudīt un iedziļināties.”
Termiņi veselības pārbaudes veikšanai:
AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ik pēc 10 gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli ik pēc 3 gadiem;
C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ik pēc 5 gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli ik pēc 3 gadiem.
