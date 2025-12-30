Kā tas var būt, ka populārā sabiedriskā transporta pieturā Rīgā nav neviena soliņa, uz kura apsēsties, gaidot transportu? Cilvēkiem jāsēž uz blakusmājas palodzēm. Vai un kādi ir situācijas risinājumi, skaidro Rīgas domes pārstāve.
Par soliņu trūkumu 25. trolejbusa galapunkta pieturvietā Brīvības ielā pie ēkas Cēsu ielā 117 mums vēsta lasītāja Velta: “Esmu neizpratnē, kapēc 25. maršruta trolejbusa galapunktā Brīvības ielā nav soloņa, kur apsēsties, gaidīt transportu. Cilvēkiem jāsēž uz pirmā stāva mājas palodzes. Tā ir tāda nolaidība vai taupība?”
Pieturvietā trūkst platības
Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ieva Grīsle skaidro: “Dotajā vietā soliņa uzstādīšanai ir ļoti ierobežota platība, jo gājēju ietves platums šajā posmā ir aptuveni 2 metri, kas praktiski neļauj droši izvietot šādu infrastruktūras elementu.
Papildus norādām, ka ietves platumu šajā vietā ierobežo arī ēkas Cēsu ielā 117 izbūvētās ieejas kāpnes un pagrabstāva logu gaismas lūkas, kas būtiski samazina brīvo pārvietošanās zonu.
Tāpat vēršam uzmanību uz gājēju ietves segumā izvietoto taktilo (dzelteno) brīdinājuma joslu, kuras funkcija ir informēt par tuvojošos šķērsli, kāpnēm, brauktuvi vai citu potenciāli bīstamu zonu. Taktilās joslas atrašanās šajā vietā papildus apliecina, ka brauktuve ir tuvu un konkrētā vieta ir par šauru soliņa drošai un atbilstošai izvietošanai.
Vienlaikus informējam, ka šajā ielas posmā var tikt izvērtēta iespēja soliņu uzstādīt citā, tehniski piemērotākā vietā, kur tas netraucētu ēkas ieejai un atrastos pietiekamā attālumā no brauktuves.
Tāpat informējam, ka Rīgas pašvaldība turpina veikt uzlabojumus sabiedriskā transporta pieturvietās — tiek uzstādītas jaunas atkritumu urnas un nojumes, kā arī plānots iepirkums vienota tipa soliņu iegādei, kas nodrošinās to pakāpenisku un plānveida nomaiņu pilsētas teritorijā.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!