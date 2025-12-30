Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Paula Čurkste/LETA

Svarīga informācija šoferiem: kuros autoceļos šobrīd ir apmierinoši braukšanas apstākļi? 7

LETA
9:07, 30. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Otrdienas rītā sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir pa visiem galvenajiem autoceļiem visā Latvijā, liecina “Latvijas valsts ceļu” (LVC) informācija.

Veselam
Gastroenterologs Vilkoite: Ja burciņā ir pelējuma virskārta, tad viss burciņas saturs ir sabojāts
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
“Tas tiešām ir tāds apkaunojums…” Valsts kultūrkapitāla fonda lēmums izsauc asas reakcijas sabiedrības vidū
Lasīt citas ziņas

Lai gan otrdienas rītā ap 6.30 sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana bija pa visiem galvenajiem autoceļiem Latvijā, situācija pēc plkst. 9 sākusi uzlaboties.

Pašlaik uz valsts galvenajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi ir visā Rēzeknes apvedceļa (A15) posmā, kā arī atsevišķos posmos uz Tallinas (A1), Vidzemes (A2), Valmieras (A3), Daugavpils (A6), Rēzeknes (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) un šosejas Tīnūži-Koknese (P80).

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pavisam godīgi – es ļoti stipri salūzu…” Adriana Miglāne nāk klajā ar ļoti emocionālu informāciju
Kurzemi turpina plosīt sniegputenis; kādi šodien būs laikapstākļi pārējā Latvijā?
“Pasažiere tika izsviesta pa logu.” Atklātas jaunas detaļas par traģisko avāriju Ogres novadā

Pārējos valsts galvenajos autoceļos autovadītājiem ir jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem.

Arī pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir daudzviet Latvijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kurzemi turpina plosīt sniegputenis; kādi šodien būs laikapstākļi pārējā Latvijā?
Zinātnieki izvirza pārsteidzošu teoriju – blakus Zemei bijis slepens “kaimiņš”
Nacionālā apvienība politisko partiju līderu vidū, Šlesers vēl vairāk nostiprina populārākā premjera amata kandidāta statusu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.