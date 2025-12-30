Svarīga informācija šoferiem: kuros autoceļos šobrīd ir apmierinoši braukšanas apstākļi? 7
Otrdienas rītā sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir pa visiem galvenajiem autoceļiem visā Latvijā, liecina “Latvijas valsts ceļu” (LVC) informācija.
Lai gan otrdienas rītā ap 6.30 sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana bija pa visiem galvenajiem autoceļiem Latvijā, situācija pēc plkst. 9 sākusi uzlaboties.
Pašlaik uz valsts galvenajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi ir visā Rēzeknes apvedceļa (A15) posmā, kā arī atsevišķos posmos uz Tallinas (A1), Vidzemes (A2), Valmieras (A3), Daugavpils (A6), Rēzeknes (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) un šosejas Tīnūži-Koknese (P80).
Pārējos valsts galvenajos autoceļos autovadītājiem ir jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem.
Arī pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir daudzviet Latvijā.