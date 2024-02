Aviokompāniju apsūdz pasažieru apkaunošanā – “Finnair” pirms lidojumiem svērusi savus pasažierus

Kāda Eiropas aviokompānija apsūdzēta no skata omulīgāku pasažieru apkaunošanā, tos pirms lidojumiem nosverot. Somu “Finnair” veikusi šo strīdīgo soli, cenšoties maksimāli palielināt degvielas patēriņa efektivitāti un svara sadalījumu savās lidmašīnās, par to raksta tabloīds Metro.

Aviokompānija jau ir nosvērusi simtiem brīvprātīgo klientu kopā ar viņu rokas bagāžu. Bet pati ideja par to ir izraisījusi jau ažiotāžu sociālajos medijos un medijos.

Eiropas pārvadātājs “Finnair” sāka savu brīvprātīgo programmu pasažieru svēršanai pie Helsinku lidostas izlidošanas vārtiem, kas, pēc tās teiktā, ļaus aviokompānijām labāk veikt lidmašīnu svara aprēķinus pirms to pacelšanās.

