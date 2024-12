Azerbaidžānas valdības avoti šodien, 26.decembrī, ārvalstu medijam “Euronews” ekskluzīvi apstiprinājusi, ka Azerbaidžānas aviokompānijas “Azerbaijan Airlines” lidmašīnas “Embraer 190” aviokatastrofu 25.decembrī aptuveni trīs kilometrus no Kazahstānas rietumu pilsētas Aktau lidostas izraisīja Krievijas “zeme-gaiss” tipa raķete, vēstīja “Euronews“.

Kā jau ziņots, tad trešdien, 25.decembrī, 38 pasažieri gāja bojā pēc tam, kad lidsabiedrības “Azerbaijan Airlines” reisa Nr.8432 lidmašīna avarēja, mēģinot veikt avārijas nolaišanos Kazahstānā.

Saskaņā ar “Euronews” avotu sniegto informāciju, Krievijas raķete tika izšauta uz lidmašīnas reisu Nr. 8432 bezpilota lidojuma laikā virs Groznijas, un šrapneļi [šāviņi] trāpīja pasažieriem un lidmašīnassalona apkalpei, kad “zeme-gaiss” tipa raķete eksplodēja blakus lidmašīnai lidojuma laikā.

Azerbaidžānas valdības avoti “Euronews” pavēstīja, ka, neraugoties uz pilotu lūgumiem veikt avārijas nosēšanos, bojātajai lidmašīnai netika atļauts nolaisties nevienā no Krievijas lidostām, un tai tika pavēlēts lidot pāri Kaspijas jūrai uz Aktau Kazahstānā. Saskaņā ar datiem, lidmašīnas GPS navigācijas sistēmas bija traucētas visā lidojuma maršrutā virs jūras.

Raķete tika izšauta no pretgaisa aizsardzības sistēmas “Pantsir-S”, tā ziņoja Baku bāzētais starptautiskais izdevums “AnewZ”, atsaucoties uz Azerbaidžānas valdības avotiem.

Saskaņā ar Krievijas avotu sniegto informāciju laikā, kad Azerbaidžānas aviokompānijas lidmašīna lidoja virs Čečenijas teritorijas, Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki aktīvi mēģināja notriekt Ukrainas bezpilota lidaparātus. Čečenijas Republikas Drošības padomes vadītājs Hamzats Kadirovs apstiprināja, ka trešdienas rītā notika bezpilota lidaparāta uzbrukums Groznijai, norādot, ka nav cietušo un nav nodarīti postījumi, raksta “Euronews”.

Ja šī provizoriskā informācija apstiprināsies, tad šī būs otrā reize desmit gadu laikā, kad Krievijas spēki ir iznīcinājuši komerciālu lidmašīnu pēc notikušās “MH17” katastrofas Ukrainā. Šoreiz starp cietušajiem ir gan Krievijas pilsoņi, gan kaimiņvalstu pilsoņi.

Šī aviokatastrofa atsauc atmiņā arī iepriekšējo incidentu, kas notika 2018. gada novembrī, kad “Air Astana” lidmašīnai “Embraer 190” virs Portugāles pazuda hidraulika, tomēr ar Portugāles gaisa spēku palīdzību tā droši nolaidās.

Gaidāms, ka trešdien notikušās lidmašīnas katastrofas turpmākā izmeklēšana atklās apstākļus, kas saistīti ar Krievijas raķetes izšaušanu, neatļaušanu nolaisties tuvējā lidostā Krievijas teritorijā un norādījumu šķērsot jūru ar bojātu lidmašīnas korpusu.

Tikmēr ziņu aģentūra “Reuters” vēsta, ka atsaucoties uz “četriem avotiem Azerbaidžānā, kas ir pazīstami ar izmeklēšanu”, AZAL lidmašīnu notriekusi Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma, tā šovakar ziņo LETA.

Savukārt Azerbaidžānas izdevums “Caliber”, atsaucoties uz “uzticamiem valdības avotiem”, vēsta, ka AZAL lidmašīnu notriekusi pretgaisa aizsardzības sistēma “Pancir”, kas tajā dienā izmantota, lai atvairītu dronu uzbrukumu Groznijai.

“Neviens neapgalvo, ka tas tika darīts apzināti. Tomēr, ņemot vērā konstatētos faktus, Baku sagaida, ka Krievijas puse atzīsies Azerbaidžānas lidmašīnas notriekšanā, oficiāli atvainosies azerbaidžāņu tautai un veiks vispārēju izmeklēšanu, kuras rezultātā tiks saukti pie atbildības visi vainīgie,” norāda “Caliber”.

Bojāto lidmašīnu atteikušās uzņemt Mahačkalas un Miņeraļnije Vodi lidostas, bet Krievijas elektroniskās karadarbības sistēmas bloķējušas tās sakarus ar zemi, teikuši “Caliber” avoti. Lidmašīna novirzīta uz Aktau, cerot, ka tā nesasniegs Kazahstānas teritoriju un iegāzīsies jūrā, līdzi paņemot visus lieciniekus, norāda “Caliber”.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka Kazahstānā trešdien, 25.decembrī, nogāzās Azerbaidžānas pasažieru lidmašīna ar 67 cilvēkiem, no kuriem 38 gājuši bojā, paziņojis Kazahstānas vicepremjers Kanats Bozumbajevs, kurš vada katastrofas izmeklēšanas komisiju.

Aviokompānijas “Azerbaijan Airlines” lidmašīna “Embraer 190”, kurā bija 62 pasažieri un pieci apkalpes locekļi, nogāzās laukā aptuveni trīs kilometrus no Kazahstānas rietumu pilsētas Aktau lidostas. Videokadros redzams, kā lidmašīna, gatavojoties nolaisties, ietriecas zemē 45 grādu leņķī, kam seko sprādziens. Izdzīvojušie ir galvenokārt lidmašīnas aizmugures daļā, kas pēc trieciena atlūza no pārējā korpusa.

