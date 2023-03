“Bahmutā iet smagi…”Vagner” vienības, kas ir mestas kaujās, ir profesionāli rīkļu rāvēji.” Slaidiņš skaidro notiekošo aktīvajā frontes līnijā Bahmutā Ieteikt







“Bahmutā iet smagi – viegli neiet…Praktiski 30% pilsētas kontrolē krievi. Ukraiņi ir atvilkušies aiz upes Bahmutovka, uz rietumu krastu. “Vagner” grupējums – un te ir jāsaprot to, ka tās ir labākās “Vagner” vienības, kas ir mestas kaujās, un tie vairs nav cietumnieki, bet tie ir profesionāli rīkļu rāvēji! Mēs vakar runājām…pieredzes Īrijā, Āfrikā. Un viņi ir iegājuši pilsētas austrumu daļā. Ir arī video [rāda raidījumā – red.], kur šis te tanks – piemineklis, kur viņi paceļ savu “Vagner” grupējuma karogu,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, stāstot par aktuālajiem notikumiem Bahmutā, Ukrainā (Doneckas apgabalā), kas šobrīd ir aktīva karadarbības zona.

Vai tas nozīmē, ka viņiem no “Vagner” grupējuma ir diezgan lielas iespējas “aiziet pie dieviem” – iet bojā? Uz to Slaidiņš raidījumā atteica: “Es domāju, ka noteikti, ja turpinās uzbrukt – bez zaudējumiem jau neiztiks, ja. Un šī būs laba iespēja, teiksim, šos profesionālos rīkļu rāvējus samazināt. Jo diez vai to, ko Prigožins [Jevgēņijs – red.] savervēs, kā saka, no psihoneiroloģiskās slimnīcas, pat tuvu nestāvēs šiem! To arī atzīst Rietumu ģenerāļi, ka šī “Vagner” grupējuma kaujas spējas ir daudz lielākas, nekā regulārajiem Krievijas bruņotajiem spēkiem, nerunājot par cietumniekiem,” pastāstīja TV24 raidījumā NBS majors Slaidiņš.

Vai šīs “Vagner” elites vienības joprojām ir pietiekami labi apbruņotas? Uz to Slaidiņš atbildēja: “Domāju, ka jā. Tā Prigožina raudāšana vairāk izskatās…jo tomēr viņi izpilda vienu no galvenajām uzbrucēja funkcijām. Arī krievu spēki Bahmutai dienvidrietumos ir pievilkuši gaisa desanta divīzijas vienības, bet tās netiek pāri šim laukam līdz šosejai[rāda uz karti – red.], un arī ukraiņi izskatās, ka ir pievilkuši papildus rezerves un arī artilērijas sistēmas, kas liedz krieviem efektīvi uzbrukt. Tātad – izdarīts spiediens gan no ziemeļiem, gan dienvidiem. Nu, jāgaida, kad arī, protams, no austrumiem – šeit ir izaicinājums šī upe priekšā, kas, protams, ir šķērslis. Un vienīgais tilts pār upi ir jau savu laiku atpakaļ uzspridzināts.”

ISW: Līdz ar Bahmutas iespējamo ieņemšanu Krievijas uzbrukums Donbasā būs sasniedzis kulmināciju

Jau vēstīts, ka līdz ar iespējamo Bahmutas ieņemšanu Krievijas karaspēka uzbrukumā Ukrainas austrumos būs sasniegta kulminācija, jo tam nav rezervju, lai šajā virzienā izvērstu pārrāvumu, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi,ziņoja LETA.

Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins trešdien pavēstīja, ka Krievijas karaspēks ir ieņēmis visu Bahmutas austrumdaļu.

Viņa apgalvojums, kā teikts ISW ziņojumā, atbilst esošajām vizuālajām liecībām.

Atbilstoši ISW vērtējumam Ukrainas armija otrdien pabeidza kontrolētu aiziešanu no Bahmutas austrumiem pār Bahmutas upi.

Kā norāda ISW, atbilstoši situācijai trešdien Krievijas karaspēks kontrolē ne mazāk kā 50% Bahmutas.

Analītiķi pieļauj, ka Krievijas karaspēks, visticamāk, pastiprinās uzbrukumus Bahmutas ziemeļrietumos un dienvidrietumos, lai apietu Bahmutas upi.

Krievijas karaspēks diez vai spēs ātri izmantot pārrāvumu aiz Bahmutas robežām, ja pilsēta tiks sagrābta.

Prigožins trešdien pieļāva, ka Krievijas Aizsardzības ministrija ir izmantojusi “Vagner”, lai veiktu augstas intensitātes un nogurdinošas pilsētas kaujas Bahmutā, un ka tā var atsaukt algotņu grupējumu pēc Bahmutas sagrābšanas, lai uzbrukumu turpinātu parastās vienības.

Par Krievijas uzbrukuma operāciju sekmēm aiz Bahmutas robežām Prigožins neizteicās.

ISW norāda, ka nav konstatējis nekādas pazīmes, ka Krievijas karaspēkam būtu labi apgādātas un sagatavotas rezerves uzbrukumam aiz Bahmutas robežām.

Vairums Krievijas vienību jau Donbasā piedalās uzbrukuma operācijās, arī gaisa desanta spēki, kas Krievijas uzbrukumam Bahmutā pievienojās janvārī.

Tāpēc ISW turpina uzskatīt, ka līdz ar Bahmutas sagrābšanu, ja tā īstenosies, Krievijas uzbrukums Ukrainas austrumos drīzumā būs sasniedzis kulmināciju, jo Krievijas karaspēkam nav kaujas jaudu vai papildspēku, kas būtu nepieciešami pārrāvumam pie Bahmutas.