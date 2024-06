Baltais nams pirmdien asi kritizējis republikāņus par videomateriālu izplatīšanu, kuros it kā redzama prezidenta Džo Baidena garīgās un fiziskās veselības pasliktināšanās, apgalvojot, ka šie video esot maldinoši.

Baltā nama preses sekretāre Karīna Žana Pjēra nosauca šos video par lētu viltojumu, uzsverot, ka tie atspoguļo republikāņu izmisumu.

ASV mediji, tai skaitā laikraksts “New York Post” un republikāņu oficiālie konti sociālās saziņas vietnēs pēdējās dienās dalījušies ar vairākiem īsiem video, kuros redzams 81 gadu vecais prezidents.

Vienā video redzams, kā Baidens aizklīst prom no citiem pasaules līderiem, vērojot lēkšanu ar izpletni G7 samita laikā Itālijā pagājušajā nedēļā. Žana Pjēra apgalvoja, ka šis video ticis maldinoši rediģēts un Baidens patiesībā pagājis nost no pārējiem līderiem, lai uzmundrinātu izpletņlēcējus, parādot viņiem uz augšu pavērstus īkšķus.

“Tas tika plaši pārbaudīts (..), tostarp to pārbaudīja konservatīvie mediji,” paziņoja Žana Pjēra, piebilstot, ka, noskatoties video pilnā garumā, kļūst skaidrs, kas tieši notika. Nedēļas sākumā arī raidorganizācija NBC atspēkoja apgalvojumu par Baidena it ka jocīgo uzvedību, publicējot pašu uzņemtu video, kurā bija redzams, kā Baidens sazinās ar izpletņlēcējiem.

Vēl viens plaši izplatīts video bija tuvplāna kadrs, kurā Baidens nekustīgi stāv koncertā Baltajā namā, kamēr citi politiķi dejo. Oponenti apgalvo, kas tas liecinot par apjukuma stāvokli.

“Prezidents stāvēja un klausījās mūziku, un viņš nedejoja. Atvainojiet. Es nezināju, ka nedejošana ir (..) veselības problēma,” komentējot video, izteicās Žana Pjēra.

Nedēļas nogalē laikraksts “New York Post” atkal dalījās ar video, kurā šķietami redzams, ka Baidens līdzekļu vākšanas pasākumā Kalifornijā apmaldās uz skatuves, pirms bijušais prezidents Baraks Obama viņam norāda uz izeju.

Otrs Baltā nama preses sekretārs Endrū Beitss platformā “X” skaidro, ka Baidens gaidījis uz skatuves, lai novērtētu savu atbalstītāju aplausus.

Baidena galvenais sāncensis novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās – republikānis Donalds Tramps – padarījis Baidena vecumu par vienu no galvenajiem savas kampaņas argumentiem, cenšoties pozicionēt sevi kā enerģisku alternatīvu, lai gan viņš ir tikai trīs gadus jaunāks par Baidenu.

Neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs prezidenta vēlēšanās, tiks uzstādīts jauns vecuma rekords. Baidens jau tagad ir vecākais cilvēks, kas ieņem prezidenta amatu, savukārt Trampa uzvaras gadījumā viņš kļūs par vecāko prezidentu, kāds jebkad inaugurēts prezidenta amatā.

Lūk, video, kas publicēti arī sociālo mediju platformā “X”

WATCH: Barack Obama guides confused Joe Biden off stage after he appears to freeze up. pic.twitter.com/q7gac23QiG

— Krokey (@KrokeyAF) June 16, 2024