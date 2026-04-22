Beidzot varēs sekot līdzi degvielas cenām: EM ievieš jaunu rīku
Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājusi jaunu operatīvo degvielas cenu monitoringa rīku, kas nodrošina sabiedrībai un uzņēmējiem aktuālu, ikdienā atjaunotu informāciju par naftas un naftas produktu cenām starptautiskajās biržās, kā arī degvielas mazumtirdzniecības cenu dinamiku Latvijā lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos.
Rīks tapis, reaģējot uz būtiskajām cenu svārstībām, ko izraisījusi ģeopolitiskā spriedze Tuvajos Austrumos un naftas produktu cenu kāpums starptautiskajos tirgos. Šādos apstākļos aktuāla, caurskatāma un regulāri atjaunota informācija ir būtiska gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, lai pieņemtu uz objektīvu informāciju balstītus lēmumus.
Jaunais rīks papildina EM gatavotos regulāros degvielas cenu monitoringa pārskatus, kas tiek publicēti divas reizes mēnesī un sniedz padziļinātu analīzi par naftas tirgus tendencēm un degvielas cenām Latvijā un Baltijā.
Šādu pārskatu gatavošanu EM nosaka valdības lēmums, kas paredz līdz 2026. gada 16. jūnijam regulāri informēt par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
Operatīvā monitoringa rīka ieviešana ir daļa no valdības pasākumu kopuma, kas vērsts uz degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanu.
EM turpinās regulāri informēt sabiedrību par degvielas cenu attīstību un nodrošinās datu pieejamību, lai veicinātu tirgus caurskatāmību un mazinātu cenu svārstību negatīvo ietekmi. Degvielas cenu monitoringa pārskati un operatīvais rīks pieejami EM tīmekļvietnē.