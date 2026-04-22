Zatlers komentē amatpersonu ceļošanas izmaksas: VIP zāle nav nekāda privilēģija vai ekstra!
Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents (2007-2011), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentē skandālu ap premjeres VIP zāles izmantošanas 4000 eiro rēķinu.
V. Zatlers stāsta, ka VIP zāles bieži vien ir tikai kafija, tēja un cepumi, un nekādu ekstru tur nav. Galvenais šādās zālēs ir laika ietaupījums, uzsver eksprezidents. Komentējot VIP zāļu cenas, viņš teic, ka to cenas parasti ir dažu simtu eiro robežās. Svarīgi šajā kontekstā arī saprast, cik liela ir delegācija — tas arī nosaka rēķina lielumu.
V. Zatlers teic, ka ir viena laba lieta šajā skandālā — sabiedrība beidzot uzzina, kas ir VIP zāle, ka tā nav nekāda ekstra, nekāda privilēģija, bet gan detaļa.
