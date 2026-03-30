FOTO, VIDEO. Nepatīkami skati! “Trūdoši līķi, starp kuriem dzīvās vistas dēj olas…” Publiskoti šokējoši kadri no “Alūksnes putnu fermas” 3
Dzīvnieku aizsardzības organizācija “Dzīvnieku brīvība” publicējusi videomateriālus, kas nesen uzņemti “Alūksnes putnu fermas” (Agrova) sprostos turēto dējējvistu novietnē.
Videomateriālus biedrība “Dzīvnieku brīvība” saņēmusi no drošiem avotiem – pētnieciskiem žurnālistiem, kuru identitātes organizācija aizsargā. Pētnieki, stingri ievērojot biodrošības prasības, dokumentēja situāciju fermā vairākkārt – darbinieku un apsardzes nepamanīti ieejot novietnē pa neaizslēgtām aizmugures durvīm.
Par materiālu autentiskumu un aktualitāti liecina video iefilmētās GPS ierīces, laikraksti, kā arī konkrētās fermas sprostu iekārtai raksturīgi elementi un ražotāja informācija.
Pirmie materiāli uzņemti 2025. gada decembrī. Pēc to saņemšanas biedrība “Dzīvnieku brīvība” uzreiz vērsās Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), lūdzot dienestu steidzami veikt nepieteiktu ārkārtas pārbaudi fermā un iesniegumā aprakstot pārkāpumus – antisanitāros apstākļus, bez veterinārās palīdzības atstātos dzīvniekus un līķus u.tml.
Otrreiz pētnieki dokumentēja situāciju novietnē 2026. gada martā, apmeklējot to divas naktis pēc kārtas un secinot, ka tās pašas jau decembrī konstatētās problēmas ir vēl vairāk saasinājušās.
Otra daļa dzīvnieku, acīmredzot, bija jau nomiruši un aizvākti. Pēc otrā videomateriāla saņemšanas, biedrība uzreiz vērsās pie Latvijas Televīzijas žurnālistiem no raidījuma “Aizliegtais paņēmiens”.
“Dzīvnieku brīvības” vadītāja Katrīna Krīgere komentē: “Šis pētījums atklāj fermas ikdienas prakses tad, kad tur neviens negaida ciemiņus. Dokumentētais izgaismo virkni problēmu. Pirmkārt, skaidrs, ka sprostu iekārtas pēc būtības nav savienojamas ar dzīvnieku labturību – pārblīvētos, asu metāla režģu konstrukciju būros vistas neizbēgami ir pakļautas smagām ciešanām mūža garumā.
Otrkārt, secināms, ka konkrētais uzņēmums ilgstoši un sistēmiski pieļauj apzināti cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Un treškārt, diemžēl kārtējo reizi jāsecina, ka PVD ļoti slikti strādā un visdrīzāk arī piesedz likumpārkāpumus – jo citādi nav izskaidrojams, kā PVD inspektori pat pēc ļoti konkrētām norādēm nespēja konstatēt tik acīmredzamus un smagus pārkāpumus.
Organizācija norāda, ka šis gadījums kārtējo reizi apliecina veterinārārstu un dzīvnieku labturības speciālistu pausto, ka industriālajās sprostu sistēmās nav iespējams nodrošināt dējējvistu labturību.
Tāpēc biedrība “Dzīvnieku brīvība” kopā ar citām Latvijas vadošajām dzīvnieku un dabas aizsardzības organizācijām aicina likumdošanas ceļā aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos Latvijā, uzsverot, ka dzīvnieki paši sevi nevar aizstāvēt – šī atbildība gulstas uz sabiedrību un politikas veidotājiem.
Vienlaikus “Dzīvnieku brīvība” aicina atbildīgās institūcijas arī padziļināti analizēt šo konkrēto situāciju – “Alūksnes putnu fermas” un PVD atbildību ilgstošu, smagu labturības pārkāpumu pieļaušanā – un lūdz izlēmīgi rīkoties, lai kardināli un sistēmiski uzlabotu PVD darba kvalitāti, novērstu korupcijas riskus un nepieļautu līdzīgus pārkāpumus nākotnē.
