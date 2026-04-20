Degvielas cenas debesīs, bet vilcienu mēnešbiļetēm plāno piešķirt 50% atlaidi: Satiksmes ministrijas pārstāvis informē par konflikta ietekmi uz jomu
Kristaps Zaļais, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs (Progresīvie), TV24 raidījumā “Dienas personība” komentē satiksmes nozares izaicinājumus un valsts atbalsta pasākumus saistībā ar konflikta Irānā ietekmi.
K. Zaļais stāsta, ka jau no pašas pirmās dienas, kad sākās konflikts starp ASV un Irānu, Satiksmes ministrija vērsa uzmanību uz to, ka konflikts būtiski ietekmēs satiksmes nozari. Viņš atklāj, ka tā rezultātā ministrija veica priekšfinansēšanu jeb ātrāku avansēšanu, ko uzņēmumi novērtējuši, jo tas ļāvis nodrošināt naudas plūsmu.
Tāpat ir iesniegts informatīvais ziņojums par turpmākiem atbalsta mehānismiem, tai skaitā 50% atlaidi vilcienu mēneša abonementa biļetēm.
